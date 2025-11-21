Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Lina Tejeiro se involucra en escándalo de Dayana Jaimes; el audio que todos esperaban

Lina Tejeiro se involucra en escándalo de Dayana Jaimes; el audio que todos esperaban

La actriz sorprendió al recrear un audio que marcó una de las peleas más comentadas del año en redes y volvió a encender las reacciones entre miles de usuarios reabriendo la conversación.

Lina Tejeiro, actriz colombiana
Lina Tejeiro recrea audio polémico en redes sociales
Foto: capturas de pantalla de Instagram de Lina Tejeiro
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

La actriz Lina Tejeiro volvió a poner en el centro de la atención la polémica entre Betsy Liliana y Dayana Jaimes al momento de recrear un audio que se había vuelto viral en redes sociales.

Este audio original se difundió semanas atrás y generó gran repercusión entre los usuarios debido a las acusaciones directas que contenía y al tono confrontativo de la conversación.

Puedes leer: Lina Tejeiro revela mensajes privados de Bad Bunny; le escribió en plena entrevista

Betsy Liliana, madre de Lilana Díaz y exesposa de Diomedes Díaz, difundió un audio dirigido a Dayana Jaimes en el que señalaba que esta última habría tenido una relación con Evelio Escorcia, esposo de Liliana.

El mensaje utilizaba un lenguaje directo y palabras fuertes, lo que llamó la atención de la opinión pública y generó reacciones inmediatas en redes sociales. La difusión del audio provocó debate y comentarios de los usuarios, quienes siguieron de cerca cada actualización sobre el tema.

En esta ocasión, Lina Tejeiro decidió recrear el audio completo, reproduciendo palabra por palabra el mensaje original de Betsy Liliana.

La interpretación de la actriz fue compartida en sus redes sociales y rápidamente se volvió viral. La recreación llamó la atención por la fidelidad al audio original, la intensidad en la expresión y el tono utilizado, lo que permitió que la parodia captara la atención de un público amplio.

Muchos seguidores y figuras del entretenimiento destacaron la precisión de Lina Tejeiro al reproducir cada detalle del mensaje, mientras que otros compartieron la grabación y comentaron sobre la viralidad del contenido.

¿Cómo reaccionó Liliana Díaz al video de Lina Tejeiro?

Liliana Díaz, quien originalmente difundió parte del conflicto, reaccionó a la parodia con comentarios de risas y aprobación. La recreación de Lina Tejeiro permitió que el audio original volviera a ocupar un espacio destacado en la conversación pública y en redes sociales, generando nuevamente interacciones y comentarios sobre la polémica.

La controversia entre Betsy Liliana y Dayana Jaimes se mantiene vigente debido a las acusaciones sobre relaciones pasadas con personas cercanas a la familia Díaz. Este conflicto es ampliamente cubierto por medios de entretenimiento y generó un flujo constante de contenido viral, incluidas reacciones, parodias y comentarios de usuarios de distintas plataformas.

Puedes leer: Lina Tejeiro remató a Yina Calderón con un solo trino tras pelea en Stream Fighters 4

La parodia de Lina Tejeiro no solo trajo nuevamente el tema a la conversación pública, sino que también permitió que los seguidores se involucraran activamente compartiendo la grabación y comentando sobre los hechos, sin que la actriz añadiera valoraciones ni juicios personales sobre la situación.

Mira también: Lina Tejeiro lleva dos años de celibato; ¿falta de ganas o decisión propia?

