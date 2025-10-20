Lina Tejeiro remató a Yina Calderón con un solo trino tras pelea en Stream Fighters 4

La noche del sábado 18 de octubre marcó un episodio mediático dentro de la escena de los streamers y los eventos de entretenimiento cuando en el combate estelar del evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol, la creadora de contenido Yina Calderón enfrentó a Andrea Valdiri.

Sin embargo, el enfrentamiento apenas duró unos 20 segundos, cuando Calderón decidió abandonar el ring, lo que generó una ola de críticas en redes y revivió viejas tensiones.

La reacción no se hizo esperar por parte de Lina Tejeiro, actriz reconocida en Colombia y quien mantiene una enemistad pública con Yina Calderón, no dejó pasar la oportunidad y a través de su cuenta en la red social X , Tejeiro lanzó un par de tuits sin mencionar directamente a la otra.

Pero lo suficientemente claros como para saber a quién van dirigidos primero publicó la palabra “GAYINA” haciendo un juego de palabras y luego añadió: “¿Nos sorprende? jajajaja no, no nos sorprende.”



El mensaje fue interpretado como una burla directa a Calderón por su actuación en el ring, combinando la valentía que tuvo en la pelea y su nombre, además de que esta reacción se produce en el contexto de una rivalidad entre ambas.

Por su parte, Westcol también expreso su descontento con lo sucedido en el evento, tras la abrupta finalización del combate, lamentando que la pelea hubiera terminado de esa manera, adicional a eso, emitió un mensaje oficial en el que indicando que Calderón estaba "vetada" de sus eventos y fue calificada como una persona "sin honor, sin respeto".

La reacción del público también se dividió, una parte de los internautas apoyó el comentario de Tejeiro, calificándolo como un acto de sinceridad y de poner en evidencia lo que consideraban una falta de profesionalismo, otros, en cambio, criticaron la actitud de la actriz por considerarla poco elegante, afirmando que debía dar ejemplo.

En resumen, lo que debía haber sido un espectáculo de entretenimiento terminó encendiendo una batalla mediática entre creadores de contenido y figuras públicas, la combinación de abandono en el ring, burla en redes sociales y declaraciones de la organización vinculan tres elementos clave: entretenimiento deportivo-digital, fama mediática y conflicto personal.

Y en ese escenario, Lina Tejeiro aprovechó para regresar al centro de la conversación, mientras que Yina Calderón se encuentra con la pregunta abierta de si responderá o no a la provocación.

