Andrea Valdiri hizo una inesperada propuesta a Yina Calderón antes de que se rindiera

La pelea más esperada en el Stream Fighters era la de Andrea Valdiri vs Yina Calderón, al punto que fue el último enfrentamiento de un evento que tuvo más de 4 horas de duración. Sin embargo, esta terminó decepcionando al público y organizadores del evento por la corta duración que tuvo.

El combate entre Yina y Valdiri solo duró 20 segundos, donde la empresaria barranquillera golpeó a su rival sin respuesta de la creadora de contenido. Situación que llevó al juez del evento a detener la pelea. Decisión que molestó al público y a los organizadores del combate.

Tanto es así que Westcol y su equipo de organización del evento trataron de convencer a Yina Calderón a retomar el combate. Siendo esto imposible, lo que generó mucho malestar por parte de los espectadores. Aunque en las últimas horas se conoció una la propuesta que le hizo Andrea Valdiri a Yina para que siguiera peleando.



¿Cuál fue la propuesta de Andrea Valdiri a Yina Calderón?

Momentos después de la pelea, Andrea Valdiri confesó en una entrevista que la misma Yina le había dicho “ya no aguanto más”. Ante esta situación, esta le hizo una propuesta para que siguieran el combate, a pesar del cansancio de la creadora de contenido. Situación que no terminó ocurriendo.

Andrea comenta que al momento de oír las quejas de Yina afirmó: “le dije, yo te doy pasito, pero sigamos”. Sin embargo, pese a esto se negó y terminó el combate a los 20 segundos de iniciado. Hecho que terminó molestando a la barranquillera debido a todo el sacrificio que tuvo que hacer para llegar a esta pelea.

Tanto es así que en la primera entrevista una vez acabó la pelea Andrea Valdiri expresó toda su rabia sobre su oponente al decir: “La verdad que mi contrincante, tan gamina, que se creía y vea... pidiendo casco nada, guantes de 12 nada, loco definitivamente que no hay gente que tiene palabra en la vida y contra eso no hay nada, ¿me entiendes? Aquí estoy yo parada en la raya, pongo mi mantén, voy por Colombia machi y de verdad agradecida con todos ustedes, no es hacerle perder el tiempo, pagaron una boleta, esperaban un espectáculo, Colombia quería pelea”, destacó Valdiri.



