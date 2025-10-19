Publicidad

Farándula  / Andrea Valdiri hizo una inesperada propuesta a Yina Calderón antes de que se rindiera

Andrea Valdiri hizo una inesperada propuesta a Yina Calderón antes de que se rindiera

Pese a su victoria aplastante en la pelea de Stream Fighters 4, Andrea Valdiri intentó proponerle algo a Yina Calderón antes de que esta se bajara del ring.


Andrea Valdiri hizo una inesperada propuesta a Yina Calderón antes de que se rindiera, imagen de referencia
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de oct, 2025