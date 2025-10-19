Los mejores memes que deja la derrota de Yina Calderón ante Andrea Valdiri

Este 18 de octubre en el Coliseo MedPlus muchas personas estaban a la expectativa en el combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, quienes eran el evento principal del Stream Fighters, y las dos se habían encargado de generar una expectativa bastante alta para este enfrentamiento.

Sin embargo, el combate entre Yina y Valdiri solo duró 20 segundos, donde la empresaria barranquillera golpeó a su rival sin respuesta de la creadora de contenido, quien no logró conectar ni un solo golpe en la pelea. Situación que llevó al juez del evento a detener la pelea.

Una vez se presentó la detención del pleito, el público abucheó a Yina Calderón por su pobre actuación en el ring, sumado a que el organizador de este evento, Westcol la terminó vetando de las siguientes ediciones de Stream Fighters y reiteró sus felicitaciones a la ganadora del combate, además de hacerle una promesa para el próximo año.



En Twitter o ahora conocido X, Facebook e Instagram, los espectadores compartieron toda clase de memes sobre lo ocurrido en esta pelea. Además de realizar comentarios mofándose de la presentación de Yina Calderón, mientras usuarios usaron algunas escenas icónicas de series como Los Simpson para caracterizar este suceso.

Lo que dijo Yina Calderón tras el combate

Pese a esta lluvia de criticas, Yina Calderón decidió pronunciarse en sus redes sociales al compartir una historia donde se ve a Andrea Valdiri celebrando, pero ella colocó el mensaje de: "Quedaste con el cinturón, y con toda tu atención", además agregó que ella no vive del boxeo, sino vive del show. Así mismo, se conoció un video de ella llegando a su casa y hablando sarcásticamente sobre lo que ocurrió en el combate.

De igual forma, estas palabras se dan en respuesta a lo comentado por Andrea Valdiri una vez acabado el pleito, en sus declaraciones después de la pelea, Andrea Valdiri se expresó a la transmisión oficial y le pidió disculpas al organizador del evento, Westcol y a los seguidores de la pelea. Además de compartir su malestar por la poca resistencia que tuvo Yina dentro del cuadrilátero.

“La verdad que mi contrincante, tan gamina, que se creía y vea... pidiendo casco nada, guantes de 12 nada, loco definitivamente que no hay gente que tiene palabra en la vida y contra eso no hay nada, ¿me entiendes? Aquí estoy yo parada en la raya, pongo mi mantén, voy por Colombia machi y de verdad agradecida con todos ustedes, no es hacerle perder el tiempo, pagaron una boleta, esperaban un espectáculo, Colombia quería pelea”, destacó Valdiri.