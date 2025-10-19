Yina Calderón habla tras su pelea con Valdiri en Stream Fighters, ¿pidió disculpas?

La noche del 18 de octubre en el Coliseo MedPlus muchas personas quedaron molestar por la pelea que nunca sucedió entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, quienes eran el evento principal del Stream Fighters y había mucha expectativa por parte de los espectadores en la arena y los que siguieron el evento en redes sociales.

Sin embargo, el combate entre Yina y Valdiri solo duró 20 segundos, donde la empresaria barranquillera golpeó a su rival sin respuesta de la creadora de contenido. Situación que llevó al juez del evento a detener la pelea. Decisión que molestó al público y a los organizadores del combate.

Tanto es así que Westcol y su equipo de organización del evento trataron de convencer a Yina Calderón a retomar el combate. Siendo esto imposible, lo que generó mucho malestar por parte de los espectadores, quienes abuchearon y no dejaron hablar a la creadora de contenido cuando intentó dar sus explicaciones.



Por lo cual, Yina se terminó retirando de la arena mientras Westcol la tildó de no tener valores y menos compromiso por la poca duración de la pelea. En las últimas horas se conocieron las primeras palabras de la influencer después de su enfrentamiento en el Stream Fighters 4.



¿Cuáles fueron las palabras de Yina Calderón después del combate?

Una vez terminó el evento, Yina Calderón regresó a su casa junto a su familia y apareció en una historia de su hermana, Leonela. En el video se ve a la influencer de frente a la estufa cocinando papas fritas, mientras hablaba sarcásticamente de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri.

Puedes leer: Karina García habla de Laura G: "Me da pesar de ella y fue muy poco inteligente"

Publicidad

“Después de esa pelea tan larga vine a hacer arroz con huevo porque eso es un desgaste. Ahí me desgasté los músculos, me desgasté toda”, expresó Calderón entre risas. “Estamos haciendo una comidita, vamos a hacer arroz con huevo y plátano. ¿Y a ver una película o qué vamos a hacer esta noche?“, le complementa su hermana.

Publicidad

Comentarios que se viralizaron en redes sociales, generando todo tipo de reacciones debido al comportamiento de Yina Calderón frente a este compromiso. De igual manera, la influencer tendrá que cumplir lo que se encontraba en el contrato, el cual es que la creadora de contenido no podrá volver a Andrea Valdiri, esto debido a los constantes mensajes antes de la pelea.