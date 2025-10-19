Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
PALABRAS DE YINA CALDERÓN
LA ÚLTIMA TRANSMISIÓN EN VIVO DE BABY DEMONI
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yina Calderón habla tras su pelea con Valdiri en Stream Fighters, ¿pidió disculpas?

Yina Calderón habla tras su pelea con Valdiri en Stream Fighters, ¿pidió disculpas?

La creadora de contenido Yina Calderón abandonó su combate apenas a los 20 segundos de iniciado, lo que provocó malestar y desconcierto entre los espectadores.

Yina Calderón habla tras su pelea con Valdiri en Stream Fighters, ¿pidió disculpas?
Yina Calderón habla tras su pelea con Valdiri en Stream Fighters, imágenes de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de oct, 2025