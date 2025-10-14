Karina García habla de Laura G: "Me da pesar de ella y fue muy poco inteligente"

Karina García, la influyente creadora de contenido con millones de seguidores, no se guardó nada al momento de participar en una dinámica de boxeo organizada por el equipo de La Kalle.

El juego, diseñado para liberar tensiones y evaluar su fuerza antes de su inminente pelea en el MedPlus, consistía en golpear con guantes de boxeo las fotografías de diversas figuras públicas.

Cuando la imagen de Laura G apareció en pantalla, la reacción de García fue inmediata y contundente, no solo con el puño, sino con las palabras.

La influencer, quien previamente había lidiado con las bromas pesadas de Cuervo y Sebastian López al inicio de la entrevista, se mostró particularmente crítica al hablar de su excompañera de reality. Karina García confesó ante los micrófonos de La Kalle que, a pesar del momento, le genera lástima lo sucedido con Laura G: "A mí me da pesar de ella".



El motivo de este sentimiento, sin embargo, no fue por su derrota, sino por la estrategia que Laura G eligió para intentar permanecer en el programa de telerrealidad. Según Karina, Laura G "fue muy poco inteligente a la hora de ingresar a un reality con una estrategia tan baja".

La creadora de contenido desmintió categóricamente que su mánager Hugo fuera su pareja, confirmando que la narrativa creada por Laura G era completamente falsa. "Ella sabe que no es así", enfatizó García.

Para confirmar la autenticidad de su relación con su mánager, quien incluso fue identificado en el estudio como el "Gordo David Colorado", Karina García explicó: "Hoy en día todos los días hablo con Hugo, que es mi gran amigo". Además, aseguró de manera tajante que "No hubo nada jamás" con él.

Karina García reconoció que Laura G es una mujer con potencial, indicando que "es una pelada que tiene talento, es una pelada que le gusta la presentación" y que quizás quiere hacer carrera en el medio del espectáculo.

No obstante, su elección de entrar al reality utilizando una mentira como estrategia fue, a juicio de García, "muy mala jugada de su parte".

La influencer señaló el fracaso de dicha táctica, recordando cómo Laura G se había jactado de su exposición mediática, pero terminó saliendo del programa a las pocas horas: Laura G "dice siempre voy a ser grabada. Mi reina es grabada porque ingresaste y te fuiste a las doce".

Esta crítica subraya la visión de Karina García sobre el trabajo en el espectáculo, donde la honestidad y la inteligencia deben primar sobre la polémica barata.

Al momento de golpear la fotografía de Laura G, el público notó la intensidad de Karina. Ella misma se justificó citando su propia advertencia a Laura G:

"Tú tienes demasiada luz. La envidia no es buena, mata el alma y la envenena". Si bien esta frase parece ser una crítica general a la mala fe, su posición inmediatamente después de la discusión sobre Laura G sugiere un profundo rechazo a las personas que intentan brillar a costa de la reputación ajena.

Mira la entrevista completa aquí: