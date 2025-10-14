Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
HORARIO PARTIDO DE COLOMBIA
KARINA GARCÍA LO QUE FACTURA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Karina García habla de Laura G: "Me da pesar de ella y fue muy poco inteligente"

Karina García habla de Laura G: "Me da pesar de ella y fue muy poco inteligente"

Durante una dinámica de boxeo en La Kalle, la reconocida influencer Karina García no dudó en golpear una fotografía de Laura G, a quien tildó de "poco inteligente".