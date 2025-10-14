Karina García revela quién es el hombre con el que grabó video privado; lo filtraron

Karina García, reconocida creadora de contenido pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde reveló varios aspectos de su vida, en especial aquellos que la avergüenzan, pero en su momento los aceptó debido a los beneficios que recibió en plataformas para adultos.

Inicialmente, Karina mostró que en estos momentos no se encuentra interesada por el dinero, dado que rechazó varias ofertas que le han puesto sobre la mesa para comer o tener citas con varios personajes. Pero, en un apartado de su visita la influencer confesó que tuvo página azul.

Sumado a esto, explicó que esta plataforma fue una gran promoción, pero “abrí esa página por necesidad”, aseguró. Pero, resaltó que nunca imaginó tener esta y todo lo hizo por la falta de dinero que tenía en aquellas épocas, debido a una compleja situación que se encontraba viviendo.



Karina García comentó que en esos momentos acababa de dar a luz a su hijo, perdió unos contratos que tenía. Todo esto, en el marco de la pandemia y de hay tomó la decisión de hacer este tipo de contenido, además que una amiga le recomendó hacerlo como una fuente de ingreso.

La revelación más fuerte vino después cuando dijo: “en el primer mes me hice, sin mostrar nada, como 50 millones”. Destacando que nunca tuvo la necesidad de estar sin ropa, solo tomándose fotos en lencería y provocadoras. Sin embargo, confesó que se dejó llevar por el dinero que obtuvo rápidamente.

Tanto es así que confesó que en un mes logró conseguir 350 millones de pesos. Sumado a esto, explicó que el video que se encuentra rondando de ella, este fue con una expareja, la única con la cual se grabó en este tipo de situaciones, y no fue con un cliente, como la gente se encuentra especulando.

Publicidad

Sin embargo, explicó que la avaricia del momento la llevó a grabar varias escenas con esta expareja. Pero, recalcando que nunca mostró lo de abajo, sino solo lo de arriba.

“Es mi pasado, no me siento orgullosa pero no lo puedo negar”,afirmó Karina García donde destacó que este episodio es por donde más la critican y la señalan. Sin embargo, confesó que admira a las chicas que trabajan en este tipo de plataformas, porque sabe que es un trabajo complicado.

Publicidad

Mira la entrevista completa: Karina García revela quién es el hombre con el que grabó el video privado que se le filtró