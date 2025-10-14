Karina García habla de Cris Valencia: "Un niñito de pueblo al que ayudé"

Karina García, reconocida creadora de contenido pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde abrió su corazón de diversos temas de su vida, además de su preparación para el Stream Fighters 4 para el próximo sábado 18 de octubre. Sin embargo, también reveló del episodio con Cris Valencia.

En un momento de la entrevista, la influencer abordó el tema sobre su polémico beso que le dio a Cris Valencia. Situación que se volvió controversial, pero explicó que era una persona que es un niño de pueblo que terminó ayudando, pero donde todo inició como un reto que le pusieron a Karina García.

La creadora comentó que el niño lo conoció cuando éste ofreció tintos en la carretera, y le terminó dando un besito. De igual forma, comentó que todo partió de un reto para ayudarle a seguir creciendo y esto como una forma de generar marketing con su nombre, y afirmó que en dicho momento no le vio nada de malo.



Sin embargo, aclaró que en estos momentos si le niega un beso a cualquiera. Pero, confesó que: “Le sirvió a él y me sirvió a mi”. Pese a esto, la creadora de contenido explicó que esto ahora lo ve como un episodio más de su exitosa carrera como creadora de contenido.

De igual forma, confesó varios aspectos de su vida personal, donde destacó que su animal favorito es el colibrí y también el león. Explicando que pica como este pájaro, pero que este animal también consume "miel".

Esta confesión sirvió para aclarar todo el episodio vivido en su momento. Esto, mientras la influencer compartía aspectos de su vida privada y sus experiencias personales en especial como terminó conociendo a su manager y la cantidad de personas con las que dejó de hablarse, también enfatizó la disciplina extrema que ha adoptado en función de su carrera profesional, pese a las fake news que se revelaron en su contra en miles de los años.

Ante esto, confesó que este tipo de situaciones no le genera ruido en su mente por los malos comentarios que le llegan, pero mantiene la tranquilidad sobre esto, dado que ella conoce que hizo y que dejo de hacer. Resaltando que estas energías negativas llegan por gente mal intencionada, dado que la comunidad que creo, es netamente "espectacular y respetuosa". Admitiendo que existe otro fandom que es irrespetuoso, pero ante eso no se puede ofender, solo si es el caso de sus hijos.

Finalmente, Karina García compartió que sus últimas experiencia le forjo carácter y ya no la pueden hacer llorar más fácil, demostrando la madurez para lidiar con todo el ruido que hay en redes sociales, revelando estos aspectos en su entrevista en La Kalle.