Karina García revela exigencias del contrato para pelear con Karely Ruiz en Stream Fighters

Karina García, la popular influencer con una comunidad de más de 5 millones de seguidores, ofreció detalles impactantes sobre la preparación y las estrictas obligaciones contractuales que rodean su próxima incursión en el ring contra la también creadora de contenido, Karely Ruiz.

Durante su visita a La Kalle, García no solo confirmó que se encuentra viviendo y respirando por la pelea, sino que también desveló la verdadera magnitud y seriedad del acuerdo que la vincula al evento, describiéndolo como "un trato bastante exigente".

Karina García en La Kalle:



La influencer confesó que, inicialmente, la propuesta de combate fue tomada con ligereza, especialmente porque provino de Westcol, un amigo cercano.

En un principio, su respuesta fue un entusiasta "sí, bebé, dale", dada la confianza mutua que existe entre ambos. Sin embargo, la realidad de la magnitud del evento la golpeó fuertemente.

Cuando se percató de que la situación iba "en serio" y consideró la posibilidad de retirarse, se encontró con una barrera infranqueable: el contrato.

Publicidad

Karina García compartió con el medio la respuesta que recibió cuando intentó dar marcha atrás: "Bebé, a veces esto no es tan sencillo, hay un contrato de por medio y una cosa demasiado seria".

Publicidad

Puedes leer: Karina García revela la millonaria cifra que pagó por cada carilla dental, más que Diomedes

Esta réplica fue suficiente para que la influencer comprendiera que su participación estaba sellada por un acuerdo legal de gran peso, el cual incluía la estipulación de un seguro que se haría responsable por lo que pudiera ocurrirle durante el combate.

La existencia de un "seguro" y un "trato bastante exigente" confirma que el evento de boxeo trasciende el simple espectáculo de celebridades.

Este compromiso contractual tan estricto la obligó a tomar decisiones drásticas respecto a su vida profesional y personal.

Según su testimonio, tuvo que "abandonar y poner en stock muchas cosas de su vida", lo que incluyó dejar de lado "contratos, viajes y otras cosas", todo con el objetivo de dedicarse por completo a su preparación para la pelea.

Publicidad

Fue precisamente la seriedad de este contrato lo que funcionó como un catalizador para su transformación disciplinaria. Al darse cuenta de que la situación era ineludible y sumamente seria, Karina García se vio obligada a adoptar una rutina rigurosa.

Publicidad

Actualmente, entrena tres veces al día, demostrando una concentración absoluta y un enfoque total en el enfrentamiento. De hecho, afirmó que en ese momento vivía y respiraba por el combate.

Esta disciplina fue impuesta por la necesidad de cumplir con un acuerdo que la obligó a pausar gran parte de sus actividades regulares.

El camino hacia el ring estuvo marcado por la búsqueda del rival adecuado. Karina reveló que la primera persona con la que Westcol le propuso pelear fue Andrea Valdiri, algo que García rechazó por dos motivos: primero, porque Valdiri tiene una contextura física muy diferente y es mucho "más grande" que ella; y segundo, porque se llevan muy bien en la vida personal.

Posteriormente, se consideró a Yina Calderón. Sin embargo, Karina también se negó a enfrentarse a Yina, explicando que no quería darle a quienes estuvieron con ellas en un reality el gusto de ver a Yina golpeándola en la cara.

Publicidad

Aunque en ese momento Karina sentía que quizá la hubiera golpeado por caerle mal, ahora cree que Yina, a pesar de los errores y todo lo que se habló de ella, sabe que Karina fue una buena amiga.

García incluso expresó una tierna esperanza al decir: "No sé si soy muy ilusa, pero ella me quiere un poquito".

Publicidad

Finalmente, encontraron el perfil adecuado en Karely Ruiz. A pesar de los rumores de que Karely se la pasa diciendo que le sacará sangre y le tumbará los dientes, Karina García aseguró en La Kalle que no existe enemistad previa y que incluso Karely le había escrito antes para realizar un TikTok juntas.

El contrato, el cual se firmó bajo términos tan exigentes, ha redefinido el calendario yG la rutina de Karina García, obligándola a una dedicación total que, pocos días antes de la entrevista, la llevaría al MedPlus.

Mira también: Karina García se iba saliendo de casillas tras una broma pesada: ¿le tocaba pagar la cuenta?