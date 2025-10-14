¿Cuánto peso ha perdido Karina García entrenando para pelea con Karely Ruiz?

La preparación física de Karina García para su combate de boxeo en 'Stream Fighters 4' no ha sido un simple entrenamiento; ha sido una verdadera transformación que exigió un sacrificio considerable, tanto en su vida personal como en su peso corporal.

La creadora de contenido, reconocida por sus más de 5 millones de seguidores, se sinceró durante su visita a La Kalle sobre los resultados visibles de su compromiso con la disciplina deportiva.

Karina García reveló que, antes de iniciar su estricto régimen, su peso corporal se ubicaba en los 63 kilos. Gracias a su dedicación y a la rigurosidad impuesta por el evento, la influencer confirmó que logró bajar seis kilos.

La razón detrás de este compromiso físico va más allá de la ambición deportiva; está profundamente arraigada en las obligaciones contractuales que asumió.



Karina García admitió que, al principio, cuando Westcol le propuso la pelea, ella aceptó la idea con ligereza.

Sin embargo, cuando se dio cuenta de que la situación era completamente "en serio" y quiso dar marcha atrás, descubrió que había un contrato de por medio, catalogado como "una cosa demasiado seria" y un "trato bastante exigente" que incluía un seguro.

Fue este contrato ineludible lo que la obligó a adoptar la disciplina que se refleja en su pérdida de peso. Karina confesó que tuvo que detener y "poner en stock muchas cosas de su vida, contratos, viajes y otras cosas", todo para poder dedicar sus energías por completo a la preparación del combate.

Al percatarse de la gravedad del acuerdo, se volvió extremadamente disciplinada.

Actualmente, esa disciplina se traduce en una rutina agotadora: entrena tres veces al día. La intensidad de sus sesiones y su enfoque son tales que ella misma afirmó que, en este momento de su vida, "vive y respira" por esta pelea, mostrándose "súper enfocada y concentrada" en su enfrentamiento contra Karely Ruiz.

La baja de seis kilos es el resultado directo de esta vida dedicada al gimnasio y al cumplimiento de las exigencias físicas del contrato.

Su camino hacia el ring, si bien riguroso, ha estado lleno de contexto y decisiones estratégicas. Recordó que, antes de Karely Ruiz, le ofrecieron pelear contra Andrea Valdiri (a quien rechazó por ser muy grande y porque se llevaban bien), y luego contra Gina Calderón (a quien rechazó para no darle el gusto a otras personas de verla perder).

Su eventual oponente, Karely Ruiz, aunque tiene fama de querer "sacarle sangre" y "tumbarle los dientes", es una persona con la que Karina no tiene rencillas, e incluso habían considerado hacer un TikTok juntas en el pasado.

Mientras Karina se enfoca en su objetivo y se prepara para el MedPlus, su testimonio en La Kalle recalca que la transformación física y la pérdida de peso (de 63 a 57 kilos) no son solo cifras, sino el reflejo de un compromiso profesional férreo.

