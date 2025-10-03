Yina Calderón revela detalles sobre la ruptura entre Altafulla y Karina García

Una de las últimas noticias que sacudió el mundo del espectáculo fue la ruptura de la modelo y creadora de contenido, Karina García y el cantante Altafulla, situación que generó mucho ruido en las redes sociales. Ante esto, Yina Calderón compartió detalles sobre lo ocurrido según su información.

Ante esto, la polémica influencer Yina Calderón señaló al cantante como el responsable de la ruptura con Karina García. Lo hizo a través de su pódcast Escándalo TV, donde explicó, desde su perspectiva, cómo se dio el fin de esta relación y aseguró que todo ocurrió en medio de conflictos entre ambos.

Recordemos que Karina García, usó sus redes sociales para informar que en estos momentos su prioridad es enfocarse en sí misma. “Sé que muchos no lo esperaban, pero es una decisión tomada desde la reflexión. Agradezco a quienes me han acompañado en este proceso y ahora quiero dedicarme a mi crecimiento personal”, expresó en su comunicado.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la ruptura de Karina García y Altafulla?

Por medio de su programa, Yina explicó que el interés de Altafulla por Karina García nunca fue genuino, sino que este solo se dio por el reality en el que se encontraban. Además, según ella, el cantante buscaba acercarse a Melissa Gate, pero esta última jamás le correspondió.

“Yo lo dije en el programa: a él la que le gustaba era Melissa, pero como no le paró bolas, y Laura G tampoco, terminó acercándose a Karina porque fue la que se le dio. Eso es una verdad”, expresó Calderón con contundencia en su programa, además resaltó que esto fue un indició de que relación estaba destinada a terminar.

Sumado a esto, Yina Calderón explicó que el cantante usó su relación con García con el fin de ganar visibilidad y respaldo del público, situación que no agradó a los seguidores de la modelo en su momento.

Por otro lado, Yina agregó en su programa que Altafulla estuvo con varias mozas en Bogotá, situación que provocó el distanciamiento definitivo entre los dos. Ante este rompimiento, las redes sociales comenzaron a especular sobre lo ocurrido y los motivos para que dicha relación terminará.

Sin embargo, pese a estos comentario, Altafulla y Karina García no se han referido sobre los motivos para terminar su relación sentimental.

