Yina Calderón arremete contra Andrea Valdiri y la tilda de mentirosa: “Eso es un rasguño”

La noticia del accidente sufrido por Andrea Valdiri en una de sus manos, aumentó la expectativa al enfrentamiento de boxeo que tendrá contra Yina Calderón en el Stream Fighters 4. Una vez se presentó la lesión, la empresaria reaccionó de manera efusiva contra su rival.

El incidente ocurrió cuando Andrea Valdiri se encontraba en una mudanza, cuando de repente uno de los trabajadores golpeó un aviso cercano y este cayó sobre ella. Gracias a este golpe la barranquillera tuvo que ir a urgencias, debido a la lesión que le provocó en su mano, a un mes antes de la pelea.

“Me jodí la mano, señores, ¿será que hay pelea?”, expresó Valdiri al mostrar el estado de su mano, además de que la influencer documento el paso a paso de su recuperación y como la lesión le impide realizar de manera natural los entrenamientos. Al punto que al doctor le realizó esta misma pregunta.

Pese a esto, Yina Calderón no mostró su preocupación ante la lesión, sino comentó que eso solo fue un rasguño y que Valdiri solo buscaba generar lastima con el incidente que tuvo en su mano.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón ante la lesión de Andrea Valdiri?

Durante una entrevista con Dímelo King, Yina Calderón minimizó la situación de Valdiri, donde señaló que esa lesión no era necesaria mostrarla a todo el público. Pese a eso, también le agradeció por hacer propaganda al evento de boxeo, con el fin de tener más espectadores.

“Eso es un rasguño, tampoco era para grabarse y hacer todo ese show, pero se le abona que necesitamos mover Stream Fighters, porque si nos ponemos a tenernos a otros participantes nos quedamos en la inmunda”, afirmó Calderón, en una de las citas más comentadas de la jornada.

Yina Calderón contra Andrea Valdiri, imagen de referencia Foto: Imagen tomada de @andreavaldirisos/Instagram

Gracias a esto se generó mucha incertidumbre sobre la salud de Andrea Valdiri y la posibilidad de continuar el enfrentamiento contra Yina Calderón. Sumado a las expectativas que tienen los seguidores de las influenciadoras sobre la posibilidad de verlas al frente del cuadrilátero.

Pese a esto, aparecieron varios comentarios al respecto: “Yina vive en una realidad bastante distorsionada la verdad”; “lo que dice es verdad, si no fuera por la pelea de Andrea Valdiri y mi villana favorita, esa pelea pasaría sin pena ni gloria”; “Yina sabe cómo hace su trabajo y evidentemente, conoce cómo se deben mover las fichas internamente.”

