La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yina Calderón arremete contra Andrea Valdiri y la tilda de mentirosa: “Eso es un rasguño”

Yina Calderón arremete contra Andrea Valdiri y la tilda de mentirosa: “Eso es un rasguño”

La reacción de la empresaria Yina Calderón no se hizo esperar y cuestionó la lesión que Andrea Valdiri habría sufrido días antes del evento pugilístico en Medellín.

Yina Calderón y Andrea Valdiri creadoras de contenido, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @yinacalderonoficial y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de sept, 2025