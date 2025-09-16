Reconocido cantante vallenato reaparece tras rumores de fallecimiento

El cantante y músico colombiano Jorge Iván Díaz Lafaurie o más conocido como Churo Díaz, quien es reconocido por su talento en el género vallenato gracias a las canciones como Llegó El Churisimo, Ya pa que, y la más reciente llamada Fuete junto a Elías Mendoza.

Sin embargo, la última información que había del Churo Díaz era su posible fallecimiento, rumor que se comenzó a esparció en redes sociales. Ante esto, el artista afirmó que ni con mentiras, ni falsas noticias podrán acabar con la carrera que tiene el cantante.

“¿Qué le pasa a algunos perfiles de redes sociales que para ganar likes y seguidores tienen que mentir, mal informar y armar rollos donde no lo hay? Qué vaina con esa gente ya me dieron por muerto y yo sabroso trabajando. Igual que Dios me los bendiga a todos”, escribió el artista, dejando en claro que en estos momentos se encuentra enfocado en sus proyectos.

Adicionalmente, Churo Díaz compartió un breve mensaje donde explicó que: “Ni con mentiras, ni con falsas noticias acaban al chusmerio”. Situación que generó múltiples mensajes en redes sociales, donde se destacaban mensajes en forma de broma de los fanáticos y comentarios de lo sucedido.

¿Quién es Churo Díaz?

Jorge Iván Díaz Lafaurie es más conocido como Churo Díaz es hijo del reconocido cantante Adanies Amador Díaz Brito de música vallenata. Así mismo, es primo paternal del futbolista del Bayern Múnich, Luis Fernando Díaz.

Churo Díaz a lo largo de su carrera musical ha lanzado un total de 15 producciones musicales, junto a diferentes acordeoneros, lo cual le ayudó a conseguir dos Premios Luna en 2013-2014, uno como cantante revelación y la otra artista de la gente, consolidándose dentro de la llamada Nueva Ola del Vallenato.

Sus grandes éxitos son La Llamada clandestina, Relájate, La escapadita, Ya Pa Que, No sé tú y El delito, los cuales posicionan al Churo Díaz como uno de los exponentes que tiene el género del vallenato en la actualidad, en especial por su último éxito El Fuete donde lanzó 17 canciones que fusionan ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos.

