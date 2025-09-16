Publicidad

Reconocido cantante vallenato reaparece tras rumores de fallecimiento

Reconocido cantante vallenato reaparece tras rumores de fallecimiento

El artista se desahogó en el Festival Vallenato al Parque sobre los rumores de su supuesto fallecimiento y habló de su actualidad. Además, se refirió a sus planes para un futuro cercano.

Reconocido cantante vallenato reaparece tras rumores de fallecimiento
El Churo Díaz cantante de vallenato, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @churo_diaz
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 03:54 p. m.