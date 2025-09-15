Publicidad

Jhon Alex Castaño irrumpió concierto de Jhony Rivera; se enfrentó al de seguridad

Un momento inesperado junto a Johnny Rivera y Jhon Alex Castaño se volvió viral dejando sorprendido a más de un fanático por el inesperado comportamiento del cantante.

Foto: Redes de Jhon Alex Castaño y captura de video
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 03:50 p. m.