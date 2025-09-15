Jhon Alex Castaño irrumpió concierto de Jhony Rivera; se enfrentó al de seguridad

En una noche que prometía celebración y música popular, el escenario de Johnny Rivera fue testigo de un suceso que se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados: la aparición sorpresa de Jhon Alex Castaño.

En un video que circuló por las redes sociales, se pudo observar al carismático artista de la música popular intentando subir a la tarima. La situación se tornó cómica e intensa, ya que fue inicialmente obstaculizado por uno de los guardias de seguridad de Johnny Rivera.

A pesar del breve forcejeo, que llevó a muchos a pensar que se trataba de un fanático intentando colarse, Jhon Alex Castaño logró su cometido. No solo ascendió al escenario, sino que incluso abrazo a Johnny Rivera, transformando el incidente en un gesto de camaradería.



Juntos, con la euforia del público, cantaron y gozaron al ritmo de la música popular, haciendo de ese instante uno de los más increíbles y divertidos de la noche para los fanáticos. Este episodio, que pudo haber terminado en un malentendido, subraya la espontaneidad y cercanía del artista, quien ahora se prepara para otro gran evento: el Festival Popular al Parque 2025.

Jhon Alex Castaño, ampliamente reconocido como "El rey del chupe", es una de las figuras más influyentes de la música popular en Colombia, con éxitos como 'Dos razones', 'Amanecí contento' y 'De bar en bar'. Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios, se esconde una historia de profunda superación y madurez.

Durante una emotiva entrevista en El Klub de La Kalle, el artista abrió su corazón para hablar de su difícil infancia en Balboa, Risaralda. Reveló haber probado la marihuana por primera vez a los nueve años y, con solo diez años, tomó la drástica decisión de huir de casa.

Publicidad

Su escape no fue un capricho, sino una determinación forjada por el deseo de cambiar su realidad y ayudar a su familia, motivado por el temor a un castigo severo tras mojar sus libros en una pileta del parque. Durante dos años, Jhon Alex estuvo lejos de su hogar, en La Virginia, Risaralda, con la firme promesa de darle una casa a su madre.

Puedes leer: Pipe Bueno saca a la luz de donde nació la canción Dime Qué Prefieres, ¿por Luisa?

Publicidad

Un sueño que, con esfuerzo y sacrificio, logró cumplir, y que hoy celebra al tener a toda su familia reunida en una casa de cuatro pisos, un verdadero sueño hecho realidad. Como él mismo asegura, "uno en la vida va madurando con los tropezones, el éxito está en no cometer los errores de nuevo".

Más recientemente, la vida del cantante ha tomado un nuevo rumbo, marcada por una importante decisión personal: alejarse del alcohol. Jhon Alex explicó en El Klub de la Kalle que esta determinación surgió hace dos años y medio, a raíz de problemas de salud.

Le diagnosticaron el síndrome de Cushing, una afección de las glándulas suprarrenales, consecuencia directa del consumo excesivo de alcohol y el uso frecuente de inyecciones para su garganta. Él lo describió humorísticamente como un "cortocircuito", pero la seriedad de la situación lo llevó a tomar conciencia de los efectos negativos del licor en su vida.

Aunque en ocasiones especiales aún brinda, su prioridad hoy es una vida equilibrada y estable, dejando atrás la imagen de "El rey del chupe" por una de moderación y autocuidado, impactando incluso su rol como padre, prefiriendo educar a sus hijos con anécdotas y charlas abiertas.

A pesar de su camino hacia la madurez, Jhon Alex Castaño no ha estado exento de controversias. Recientemente, protagonizó un altercado con el alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, en medio de un evento. El cantante denunció amenazas de "bala" o "plomo" por parte del mandatario, lo que lo llevó a suspender su presentación.

Sin embargo, un video viral mostró otra versión de los hechos, donde Castaño fue captado lanzando patadas, lo que desencadenó una "pelea generalizada en la tarima". El alcalde, por su parte, negó las amenazas y atribuyó la situación a un "comportamiento indebido" del artista. Esta disputa legal está en curso, con ambas partes manteniendo sus versiones.

Publicidad

Puedes leer: Tres canciones de Giovanny Ayala para cantar a grito herido en Festival Popular al Parque

Con este historial de vida, transformaciones y momentos virales, Jhon Alex Castaño es, sin duda, una figura que capta la atención. Ahora, el público bogotano tendrá la oportunidad de verlo en el Festival Popular al Parque 2025, donde se presentará como uno de los artistas estelares.

Publicidad

Este magno evento, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y con el apoyo de La Kalle, se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en el emblemático Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Bajo el lema "Música regional, latidos del sentir popular", el festival promete ser un homenaje a la rica diversidad de ritmos colombianos, desde rancheras hasta tangos, y lo mejor de todo: la entrada será completamente gratis. La calle, vibrante y expectante, ya acompaña con entusiasmo la antesala de este gran encuentro musical.

Mira también: Concierto de Jhonny Rivera: Caída de Hebert Vargas y agarramos a Alan Ramírez en calzoncillos