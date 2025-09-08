La canción sorpresa de Pipe Bueno que debes cantar en Popular al Parque; esta es su letra

Publicidad
La capital colombiana se convertirá en el epicentro de la música regional los próximos 27 y 28 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.
Este festival, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y con el apoyo de La Kalle, celebra las raíces sonoras de Colombia bajo el lema "Música regional, latidos del sentir popular". La entrada, para el deleite de todos, será completamente gratis.
Pipe Bueno, referente ineludible de la música popular con una exitosa carrera y millones de seguidores, es sin duda una de las grandes atracciones confirmadas.
Su presentación es una de las más esperadas, con la promesa de regalar una jornada musical inolvidable.
Entre los momentos más ansiados por el público se encuentra la interpretación de Te Parece Poco, uno de los clásicos más emblemáticos y queridos del reconocido artista, que sus fanáticos esperan con gran entusiasmo.
¿Por qué juegas conmigo?
Si es fácil decir "no" cuando el amor ya no se siente
¿Por qué haces que mi mente
Se enferme con amarte y me sienta como un juguete?
¿Por qué no te decides
De una vez por todas y así dejas tanta vuelta?
Dime qué tanto inventas
Si aquel que tanto piensa al dar vueltas se lamenta
Dime si en realidad serás de mí
O no me hago esperanzas con tu amor
Dime qué tanto sientes tú por mí
No quiero sufrir más, no sin razón
¿O te parece poco que te quiero?
¿Te parece poco que te amo?
¿Te parece poco que te pienso?
¿Te parece poco que te extraño?
¿O te parece poco que la luna
La baje para adornar tu pelo?
Que gracias a Dios hoy mi fortuna
Eres tú y sabes cuánto te quiero
¿Te parece poco?
¿Te parece poco?
¡Pipe Bueno!
Ay-ay-ay
¿Por qué juegas conmigo?
¿Acaso te divierte que yo viva en desespero?
Que, aunque estoy vivo, muero
Sintiendo tanto frío y tú me niegas tu fuego
¿Por qué no te decides
De una vez por todas y así dejas tanta vuelta?
Dime qué tanto inventas
Si aquel que tanto piensa al dar vueltas se lamenta
Dime si en realidad serás de mí
O no me hago esperanzas con tu amor
Dime qué tanto sientes tú por mí
No quiero sufrir más, no sin razón
¿O te parece poco que te quiero?
¿Te parece poco que te amo?
¿Te parece poco que te pienso?
¿Te parece poco que te extraño?
¿Te parece poco que la luna
La baje para adornar tu pelo?
Que gracias a Dios hoy mi fortuna
Eres tú y sabes cuánto te quiero
¿Te parece poco
Que en mis sueños
Siempre tú
Seas mi luz, seas mi pasión?
¿O te parece poco que te quiero?
¿Te parece poco que te amo?
¿Te parece poco que te pienso?
¿Te parece poco que te extraño?
¿O te parece poco que la luna
La baje para adornar tu pelo?
Que gracias a Dios hoy mi fortuna
Eres tú y sabes cuánto te quiero
¿Te parece poco?
¿Te parece poco?
Además se han destacado tres temas imprescindibles de su repertorio que los asistentes deberían aprenderse también para cantar a todo pulmón.
Pero la verdadera sorpresa que encenderá el Festival Popular al Parque 2025 no es una canción, sino un artista. Se confirmó que El Heredero será el artista sorpresa y el último nombre en completar la nómina de lujo del festival.
Este talentoso cantautor carranguero, oriundo de Macarabita e impulsado por La Kalle 96.9, capturó la atención con su éxito rotundo "Coqueta", un "himno moderno de la carranga" que ha superado los 100 millones de visualizaciones.
El Heredero es reconocido por su firme compromiso con la autenticidad de su género, llegando a rechazar colaboraciones con otros "artistas de talla grande en la música popular" para preservar la esencia de sus canciones y del género carranguero.
