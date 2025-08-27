En vivo
La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Pipe Bueno dará concierto gratis en Bogotá para septiembre; fecha y lugar

Pipe Bueno dará concierto gratis en Bogotá para septiembre; fecha y lugar

La capital colombiana se alista para recibir al ícono de la música popular, Pipe Bueno, en una jornada musical que celebra las raíces sonoras de Colombia y Latinoamérica.

