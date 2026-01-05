Videos captan ráfagas y pánico en Caracas por incidente cerca de Miraflores

La noche de este lunes 5 de enero estuvo marcada por momentos de tensión en Caracas. Habitantes del centro de la capital venezolana reportaron ráfagas de disparos cerca del Palacio de Miraflores, una situación que quedó registrada en múltiples videos difundidos en redes sociales y que generó pánico entre quienes se encontraban en la zona.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el intercambio de disparos habría ocurrido luego de que se detectara la presencia de drones sobrevolando el área del palacio presidencial.

Esa alerta habría activado una respuesta inmediata de las fuerzas encargadas de la seguridad del sector, lo que derivó en las ráfagas que se escucharon durante varios minutos en distintos puntos del centro de la ciudad.

Los reportes ciudadanos coinciden en que el sonido de los disparos se extendió a zonas aledañas a Miraflores, provocando el cierre de vías principales y de establecimientos comerciales. Negocios, edificios residenciales y oficinas ubicadas en el área fueron cerrados de manera preventiva, dejando a clientes y residentes resguardados mientras se evaluaba la situación.

Videos virales y evacuaciones en sedes oficiales

Uno de los elementos que más llamó la atención fueron los videos que comenzaron a circular casi en tiempo real. En las grabaciones se observa a familias enteras corriendo, personas buscando refugio y comerciantes bajando rejas en cuestión de segundos.

En otras imágenes, tomadas desde puntos elevados, se distinguen objetos en el cielo que algunos ciudadanos identificaron como drones, mientras se escuchan las ráfagas provenientes de tierra.

Disparos reportados en otros puntos del centro

Los reportes no se limitaron únicamente a los alrededores de Miraflores. Desde sectores cercanos al Palacio Federal Legislativo, una zona relativamente distante del palacio presidencial, también se escucharon disparos que, según versiones preliminares, estarían relacionados con la misma alerta por drones.

Hasta el momento, no hay información oficial que explique el origen de los dispositivos que habrían sobrevolado el centro de Caracas ni detalles precisos sobre el operativo que se activó para neutralizarlos. Tampoco se ha informado si hubo daños materiales como consecuencia directa de los disparos registrados durante la noche.

#ATENCIÓN. En las últimas horas se difundieron reportes sobre ráfagas de fuego antiaéreo cerca al Palacio Presidencial de Miraflores (Venezuela). Hasta el momento no existe confirmación oficial de las autoridades venezolanas sobre las causas de los sonidos reportados. pic.twitter.com/0m9KfCniBi — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 6, 2026