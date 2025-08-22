En vivo
La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Festival Popular al Parque 2025 será completamente GRATIS y con artistas de alto nivel

Festival Popular al Parque 2025 será completamente GRATIS y con artistas de alto nivel

La capital colombiana se prepara para la segunda edición de su Festival Popular al Parque, un evento de entrada libre que celebra la riqueza de la música regional.

Popular al parque 2025: Todo lo que debes saber para disfrutar de esta experiencia GRATIS
Popular al parque 2025, artistas invitados / Pipe Bueno, Alzate y Giovanny Ayala
Foto: Instagram de Pipe Bueno, Alzate y Giovanny Ayala
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: agosto 22, 2025 08:38 a. m.

