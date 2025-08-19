Revelan cartel oficial de artistas que estarán en Festival Popular al Parque 2025

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) acaba de soltar la bomba y presentó el cartel de artistas para la segunda edición del Festival Popular al Parque 2025.

Marca en tu calendario: el 27 y 28 de septiembre el Parque Metropolitano Simón Bolívar será el epicentro de la gozadera.



Este festival, que es una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y tiene entrada libre para que todos disfrutemos, llega bajo el pegadizo concepto de ´Música regional, latidos del sentir popular´.

La misión de este festival es simple, darle visibilidad a esos artistas con trayectoria y a los talentos emergentes que están rompiéndola, rindiéndole un homenaje gigante a la ‘música popular y todas sus facetas.

Es la oportunidad perfecta para que te conectes con un género que está vivo y en constante transformación.

María Claudia Parias, la directora de Idartes expresó que quieren que la experiencia sea única, reconociendo esa relación tan chévere entre el campo y la ciudad.

Además, es la plataforma ideal para que los talentos locales brillen y las nuevas propuestas musicales se codeen con los pesos pesados que ya conoces.

Cartel del Festival Popular al Parque 2025

El festival estará dividido en dos días llenos de pura sabrosura:

El 27 de septiembre será el día para que te sumerjas en la música campesina . Esa que te conecta profundamente con las historias y emociones de nuestra gente, la raíz de todo.

será el día para que te sumerjas en la . Esa que te conecta profundamente con las historias y emociones de nuestra gente, la raíz de todo. El 28 de septiembre prepárate para sentir la fuerza comercial y mediática de la música popular y regional. Verás en vivo a esos artistas que han conquistado los escenarios y los corazones a nivel nacional e internacional.



La nómina de artistas que encenderán la tarima es de lujo. Aquí te va un adelanto de quienes te pondrán a cantar:

Desde México, una joya: Edén Muñoz, ese ícono de la música regional que además es un compositor y productor reconocido. Y por supuesto, la cuota nacional que no puede faltar: Alzate, con su intensidad que marca tendencia con letras de amor, desamor y resiliencia; y el referente de la música popular en el país, Pipe Bueno, que con una carrera llena de éxitos y millones de seguidores, no necesita presentación.

Pero eso no es todo, también prepárate para disfrutar de:

Andrés Franco ‘El agropecuario’

Kelly Cárdenas

Kevin Leiv

Alan Ramírez

Giovanny Ayala y Jhon Álex Castaño

y Ciro Quiñónez y Ela Prieto



Y como Bogotá también es cuna de talentos, no podían faltar las agrupaciones distritales ganadoras de la Beca Festival Popular al Parque 2025 - Bogotá Ciudad Creativa de la Música. Prepárate para aplaudir a:

