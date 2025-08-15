La buena noticia que entregó Silvestre Dangond a sus fanáticos en Bogotá, ¿más fechas?

Silvestre Dangond se prepara para sus presentaciones en Bogotá, lo que promete ser una fiesta para sus fanáticos, en esta ocasión con dos presentaciones este próximo 29 y 30 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por lo cual, gracias a un aforo técnico se abrió la venta de más boletas a los fanáticos.

Recordemos que Silvestre Dangond tuvo un gran éxito en su primer concierto en este escenario el año anterior, por lo cual, en esta ocasión, regresa con el lanzamiento de ‘El Último Baile’, producción que lanzó en mayo de este año junto a su compadre más resaltante Juan Mario de la Espriella.

Puedes leer: Así suena la nueva versión de la icónica canción 'La Tierra del Olvido' de Carlos Vives



Sumado a esto cabe resaltar que estas presentaciones en el escenario más importante de Bogotá se debe a que hacen parte a la gira de conciertos en ciudades como: Barranquilla, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, entre otras. Además este espectáculo es muy esperado porque marcaría el reencuentro de estos artistas.

La venta de la boletería de este espectáculo fue todo un éxito, al punto que después de anunciar la fecha del 30 de agosto, en 24 horas se confirmó el sold out. Posteriormente, se habilitó el 29 de este mismo mes, donde también a los pocos días se vendieron todos los boletos.



¿Cómo es la nueva venta de boletas para el concierto de Silvestre Dangond?

La empresa organizadora de ambos conciertos de Silvestre Dangond, entregó una buena noticia para las personas que no pudieron comprar las boletas previamente; afirmando que debido a un ‘aforo técnico’ se abrió una nueva venta de tiquetes para unas localidades.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la empresa organizadora de los conciertos confirmó que hay más boletas disponibles, donde confirmó que la compra se puede realizar por medio de la página de Tuboleta o en los diferentes puntos físicos que se encuentra disponibles.

Publicidad

“Vive momentos llenos de energía junto al cantante y el acordeonero más queridos de Colombia. Porque el poder vallenato ya está acá”, comentaron desde Stage Eventos, para confirmar la disponibilidad para asistir a este concierto.

Publicidad

Para la función del 29 de agosto, están disponibles las localidades de Palcos El último baile, Volvamos a ser novios, El buitre, asimismo, Oriental alta y baja, Norte alta.

Mientras que para el 30 de agosto hay disponibilidad en Palcos El último baile, El Malcriao, Torcida y El Buitre, además de lugares en Occidental baja y Norte alta.

Mira también: Silvestre Dangond y un cachaco en VALLEDUPAR: ¿LO PEOR QUE PUEDE PASAR? | Vivencias Épicas