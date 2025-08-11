Calibre 50 hace contundente llamado a Carlos Vives y pide ayuda a los colombianos

El ambiente en la cabina de El Klub de La Kalle se cargó de emoción cuando Alejandro y José Humberto, miembros de Calibre 50, abordaron el tema de sus aspiraciones musicales.

Puedes leer: Millonaria multa podría recibir Calibre 50 por cantar corridos, ¿no los catará en Colombia?

Con una mezcla de respeto y entusiasmo, ambos confirmaron su ferviente deseo de unirse al ícono vallenato, Carlos Vives, en una producción musical.

Esta aspiración no es reciente; la banda rememoró un encuentro previo que se dio hace aproximadamente un par de años. Fue en el vibrante escenario de Medellín, durante la aclamada Feria de las Flores, donde Calibre 50 y Carlos Vives tuvieron la oportunidad de compartir tarima el mismo día.

A pesar de un acercamiento y una conversación inicial que se produjo en ese entonces, la química no logró materializarse en un proyecto concreto. Sin embargo, la semilla de la colaboración ya estaba sembrada.

La admiración de Calibre 50 por la música colombiana, y específicamente por el legado de Vives, es evidente en sus presentaciones en vivo.

Publicidad

La agrupación ha incorporado de manera orgánica en sus shows la interpretación de "La gota fría", uno de los temas más emblemáticos del repertorio de Carlos Vives, considerándolo un verdadero honor interpretarlo frente a su público.

Esta inclusión en su repertorio no solo es un tributo, sino también una clara señal de la sinergia que perciben entre sus estilos musicales y la riqueza rítmica colombiana. Es un gesto que denota un profundo aprecio por la cultura y las raíces del país que ahora los acoge con tanto fervor.

Publicidad

Conscientes del poder de los medios y la influencia de sus seguidores, Calibre 50 aprovechó los micrófonos y las cámaras para lanzar un mensaje directo y contundente a Carlos Vives.

Puedes leer: Así luce el nuevo integrante de Calibre 50, ¿quién es?

"Cuando él quiera", manifestaron, dejando claro que están totalmente listos y dispuestos para concretar esta colaboración.

Pero la banda fue más allá, entendiendo que el apoyo de su base de fans es crucial. José Humberto y Alejandro hicieron un llamado enfático a toda la gente que sintoniza La Kalle para que tomen la iniciativa y envíen mensajes a Carlos Vives a través de Instagram, pidiéndole que considere la propuesta de Calibre 50.

La visión es clara: lograr una "colaboración bomba chimba", una expresión que encapsula el entusiasmo y la convicción de que este junte sería un éxito rotundo, fusionando la fuerza del regional mexicano con la alegría contagiosa del vallenato.

Es un sueño que, con la presión y el cariño de los fans colombianos, podría muy pronto convertirse en una vibrante realidad.

Publicidad

Mira la entrevista completa aquí: