Así suena 'X Ti', el nuevo himno tropical de Kapo y Feid

Colombia, cuna de una efervescente y dinámica escena musical urbana, es actualmente testigo de uno de sus momentos más vibrantes y prolíficos.

En el epicentro de esta ola de creatividad y éxito se encuentran dos de sus exponentes más destacados: Kapo y Feid, quienes, en un encuentro artístico sin precedentes, han unido sus talentos para dar vida a “X Ti”.



Este tema no es una canción más; se ha erigido rápidamente como una de las piezas musicales más influyentes y escuchadas en todo el territorio colombiano, ascendiendo con una velocidad impresionante hasta coronar el Chart General de Monitor Latino.

Con su inconfundible ritmo tropical fresco, una energía contagiosa y un carisma innato, “X Ti” se propaga sin descanso, resonando en cada ciudad y pueblo, y consolidándose como un fenómeno omnipresente tanto en las emisoras de radio como en las plataformas de reproducción digital.

Más allá de ser un simple éxito radiofónico o una cifra impresionante en las plataformas de streaming, “X Ti” representa un paradigma claro del poder inmenso que poseen las colaboraciones en la industria musical contemporánea.

La notable y evidente química que se ha gestado entre Kapo y Feid ha trascendido lo meramente artístico, logrando fusionar de manera efectiva a sus respectivas audiencias, lo que ha resultado en una expansión significativa de su alcance y la apertura de un vasto abanico de nuevas y prometedoras oportunidades para ambos artistas.

Este sencillo, en particular, sirve como una poderosa reafirmación del estatus de Kapo como uno de los mayores y más destacados referentes del afrobeat en la actualidad, elevando su característico estilo a un nuevo nivel de sofisticación y resonancia, y permitiéndole establecer una conexión aún más profunda y diversa con públicos cada vez más amplios.

Simultáneamente, Feid, con su participación en este proyecto, vuelve a demostrar su impresionante versatilidad y su capacidad innata para adaptarse sin fisuras a diferentes estilos y propuestas musicales, solidificando su reputación como un artista camaleónico y multifacético.

El lanzamiento estratégico de “X Ti” llega en un momento crucial y especialmente significativo para la carrera de Kapo. Sorprendentemente, Kapo deleitó a sus incondicionales seguidores en el año 2025 con la revelación de su esperado segundo disco.

Esta producción no es solo una colección de canciones, sino una obra meticulosa que fusiona con maestría la versatilidad artística, la innovación sonora y una frescura palpable, marcando un hito en su trayectoria.

Dentro de este ambicioso proyecto discográfico, la colaboración con Feid se ha convertido, sin lugar a dudas, en la verdadera joya de la corona, un punto focal que no solo ha catapultado la visibilidad de Kapo, sino que también ha impulsado de manera considerable su proyección internacional.

Este éxito se suma a una lista cada vez más extensa y destacada de alianzas estratégicas que han marcado de forma indeleble la carrera de Kapo, llevándolo a compartir escenarios, estudios de grabación y momentos creativos con figuras prominentes y consagradas del género.

En el dinámico y competitivo panorama musical actual, donde las colaboraciones son reconocidas no solo como una estrategia, sino como un motor esencial para el crecimiento y la visibilidad de los artistas, “X Ti” emerge como el símbolo de una alianza ganadora.