En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ENCUENTRAN A SILLETERO DESAPARECIDO
¿CÓMO MURIÓ ALAHIA?
¿AURELIO ES ROJO O ROSADO?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Feid

Feid

Feid / Cantante de reguetón / Colombia

El cantante de música urbana Feid posa sentado en gradas de madera vistiendo un conjunto verde brillante
Farándula

VIDEO: Feid habría sido captado besándose con una chica en una playa de Marbella

Karol G volvió a encender rumores sobre Feid
Farándula

Karol G volvió a encender rumores sobre Feid por detalle en uno de sus videos

Maisak, Feid y Maluma sacan ‘Te Entiendo Remix’
Música

Maisak, Feid y Maluma sacan Te Entiendo Remix: Letra completa y video

Feid rompe en llanto en pleno show tras interpretar canción de desamor, ¿por Karol G?
Farándula

Feid rompe en llanto en pleno show tras interpretar canción de desamor, ¿por Karol G?

Karol G revela una de las razones de su ruptura con Feid
Farándula

Karol G revela una de las razones de su ruptura con Feid: "Me tiró al suelo”

Feid anuncia su Ferxxo Tour 2026
Música

Feid anuncia su Ferxxo Tour 2026: fechas, Bogotá y cómo comprar boletas

Concierto gratis de Feid
Música

Concierto gratuito de Feid en Medellín: todo sobre el evento del 'Falxxo Tour'

Supuesta indirecta de Karol G para Feid en nueva canción
Farándula

Filtran supuesta canción de Karol G y despiertan rumores, ¿indirecta para Feid?

Ruptura de Karol G y Feid
Farándula

Sale a la luz una pista sobre quién habría terminado la relación entre Feid y Karol G

Feid revela su físico tras su ruptura con Karol G
Farándula

Feid reaparece tras su ruptura con Karol G y sorprende con una foto que dejó ver su físico

Publicidad

Publicidad

Publicidad