Karol G volvió a encender rumores sobre Feid por detalle en uno de sus videos

Karol G volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales y esta vez no fue precisamente por una nueva canción o un anuncio musical.

La cantante paisa desató toda clase de comentarios entre sus seguidores luego de aparecer en un reciente video usando una prenda que muchos identificaron rápidamente como perteneciente a Feid.

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El detalle no pasó desapercibido para los fanáticos de la pareja, especialmente porque desde hace varios meses vienen creciendo las versiones sobre una supuesta separación entre ambos artistas.



Aunque ninguno ha dado una declaración oficial confirmando la ruptura, desde septiembre de 2025 comenzaron a aparecer señales que levantaron sospechas entre quienes seguían muy de cerca la relación.

Muchos usuarios notaron que Karol G y Feid dejaron de interactuar públicamente tanto en conciertos como en redes sociales. Las publicaciones juntos desaparecieron y las demostraciones de cariño que antes eran frecuentes empezaron a ser cada vez más escasas.

Desde entonces, internet ha estado pendiente de cualquier pista que pueda revelar qué ocurrió realmente entre Carolina Giraldo y Salomón Villada.

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Ahora, un nuevo video publicado por Karol G volvió a prender las alarmas. En las imágenes, la artista aparece haciendo ejercicio y usando una camiseta blanca con el estampado de una virgen, una prenda que seguidores de Feid reconocieron casi de inmediato. Según usuarios en redes, esa misma camisa ya había sido utilizada anteriormente por el cantante paisa.

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Lo que más llamó la atención fue que la versión usada por Karol G tenía algunos cambios. La artista habría cortado las mangas de la camiseta, transformándola en una prenda mucho más acorde con el estilo relajado que suele mostrar en sus rutinas y videos cotidianos.

¿Es oficial? Un detalle en ‘La Premiere’ indicaría que Karol G y Feid habrían terminado Foto: imagen tomada de @feid

El clip rápidamente empezó a circular en TikTok, Instagram y X, donde miles de personas comenzaron a debatir sobre el significado de ese detalle.



¿Se reconciliaron?

Para algunos, el hecho de seguir usando ropa de Feid podría interpretarse como una señal de cercanía entre ambos o incluso una pista de una posible reconciliación. Otros, en cambio, consideran completamente normal conservar prendas de relaciones pasadas, especialmente cuando fueron importantes.

Las teorías no tardaron en crecer. Algunos seguidores recordaron que las últimas interacciones visibles entre los dos artistas ocurrieron precisamente en agosto del año pasado, alrededor del cumpleaños de Feid. Desde entonces, prácticamente dejaron de mostrarse juntos públicamente.

Incluso, en semanas recientes, comenzaron a tomar fuerza versiones que apuntaban a que la relación habría terminado poco después de esa celebración. Aunque ninguna de esas versiones ha sido confirmada directamente por los cantantes, los detalles que aparecen en redes han mantenido viva la conversación entre sus fanáticos.

Por otro lado, Feid también terminó dando de qué hablar durante uno de sus conciertos recientes en Bogotá. Mientras compartía escenario con Maisak, el cantante venezolano mencionó “al amor de su vida”, momento en el que Salomón soltó una frase que no pasó desapercibida para quienes estaban grabando el show.

Con una sonrisa y en tono aparentemente sarcástico, el artista dijo en voz baja: “me dejó”. Aunque todo ocurrió en cuestión de segundos, el fragmento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Ese momento hizo que muchos usuarios interpretaran que, efectivamente, la relación entre ambos artistas ya habría terminado y que incluso habría sido Karol G quien tomó la decisión. Sin embargo, otros seguidores creen que pudo tratarse simplemente de un comentario espontáneo sin mayor profundidad.

