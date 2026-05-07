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Así es la exigente rutina de ejercicios de Karol G para mantener su figura: “Nunca renuncies”

La intérprete sorprendió al revelar parte de la rutina de entrenamiento que realiza antes de iniciar su nueva gira internacional.

Karol G comparte su rutina de ejercicio con sus seguidores
Así es la exigente rutina de ejercicios de Karol G para mantener su figura: “Nunca renuncies”
Foto: foto montaje realizado por la Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Karol G o más conocida como ‘La Bichota’, sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que muestra la preparación física que está realizando para su próxima gira internacional, esto después de la presentación en el festival Coachella.

Recordemos que la artista anunció el pasado 21 de abril de 2026 el inicio de su nuevo proyecto titulado ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, una gira de gran formato que recorrerá diversos escenarios en América y Europa, la cuál iniciará el próximo 24 de julio en la ciudad de Chicago.

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Tanto es así que Karol G consciente del desgaste que implica una gira de esta magnitud, tomó la decisión de compartir con sus seguidores cómo es el proceso de entrenamiento que realiza para prepararse en estos tipos de eventos, además de mostrar la rutina de ejercicios que hace.

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Mediante una publicación en sus redes sociales, este 5 de mayo, Karol G permitió ver una parte poco visible de su día a día, evidenciando un nivel de compromiso físico, además se conoció que es una rutina que combina diferentes capacidades física, esto con el fin de garantizar el desempeño óptimo en la tarima.

¿Cuál es la rutina de ejercicios de Karol G?

A lo largo del video compartido por la artista, se puede observar ejercicios de fuerza destacados, por lo cuáles se encuentran el hip thrust, lunges, shoulder press en máquina y las dominadas, todos enfocados en fortalecer los principales grupos musculares, debido a las jornadas extensas en el escenario.

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De igual forma, se pudo observar que su preparación incluye un enfoque especial en la potencia y la explosividad, tanto es así que se pueden observar ejercicios como el kettlebell swing, los jump squats y el snatch en máquina, al punto que según expertos, este tipo de trabajo es determinante para obtener una mejor resistencia.

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Sumado a esto, se conoció que la rutina de ejercicio de Karol G incluye bloques de boxing, el uso de battle ropes, la máquina air ski y dinámicas con cuerda, todo con el fin de poder brindar un buen espectáculo en su próxima gira. Sumado dinámicas como planchas con inestabilidad y el trabajo de oblicuos en banco apuntan a mejorar su control corporal.

Por último, la artista no descuida su agilidad, utilizando escaleras de ritmo, caminadora en reversa y ejercicios de coordinación viso-manual con pelotas de tenis para agudizar sus reflejos. Además, la artista aprovechó para compartir este video con un mensaje “¡Campeona! Never quit (nunca te rindas)“, mostrando la importancia que tiene el ejercicio para su preparación para sus espectáculos.

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