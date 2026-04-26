VIDEO Karol G de luto por miembro de su familia; 'La Bichota' se quebró en pleno funeral

La fortaleza que Karol G proyecta en los escenarios más grandes del mundo se vio pausada por una de las noticias más difíciles que le ha tocado enfrentar a su núcleo cercano.

En las últimas horas, las redes sociales han sido testigos de un lado profundamente humano y vulnerable de la artista colombiana, quien se encuentra despidiendo a un miembro esencial de su familia: su tía Teresa.

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La noticia, que comenzó como un rumor en plataformas digitales, fue confirmada inicialmente por las hermanas de la cantante el pasado 22 de abril de 2026.



Jessica Giraldo, hermana mayor y pieza clave en la estrategia internacional de la intérprete, fue la primera en romper el silencio con un mensaje que caló hondo entre los seguidores:

“El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra”.

Con estas palabras, Jessica dejó claro el vacío inmenso que la partida de Teresa ha dejado en la familia Giraldo Navarro.

Lo que ha captado la atención de todo el mundo es la filtración de un video que muestra a la "Bichota" en una faceta poco vista.

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Lejos de los brillos y la energía de sus shows, se le vio completamente quebrada durante las honras fúnebres.

En las imágenes que circulan, Karol G aparece rodeada de sus seres queridos, todos vestidos de blanco en señal de paz y respeto, en una ceremonia que se pretendía mantener en la más estricta intimidad.

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La cantante se mostró visiblemente conmovida, dejando caer lágrimas que reflejan el fuerte vínculo que mantenía con su tía, quien fue una figura constante en su vida y en el ascenso de su carrera musical.

Mientras que sus hermanas, Jessica y Verónica, han utilizado sus perfiles para compartir homenajes y fotos del recuerdo, Karol G ha optado por un silencio público absoluto.

Esta decisión ha sido interpretada por sus fans como una necesidad de procesar el duelo desde la privacidad, lejos de la exposición mediática que conlleva su fama.

Incluso se ha mencionado que el reciente estreno de su tema Después de ti cobra un nuevo significado emocional en este contexto de pérdida.

La familia Giraldo siempre ha sido el motor de la artista. Su padre, "Papá G", y su madre, Martha Navarro, han estado en cada paso de su carrera, y Teresa no era la excepción, formando parte del círculo de confianza que la acompañaba en episodios clave de su trayectoria.

Por ello, ver a la cantante romper en llanto durante el sepelio ha generado una ola masiva de solidaridad en internet, donde los internautas no han dejado de enviar mensajes de fortaleza y acompañamiento.

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Este duro momento familiar llega en un punto crítico de su agenda profesional. A pesar del dolor, los planes para su próxima gira mundial “Viajando por el mundo Tropitour” siguen en marcha.

Se espera que este tour, que iniciará en julio de 2026 en Estados Unidos y llegará a ciudades como Bogotá en diciembre, sea el más grande de su carrera hasta la fecha.

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