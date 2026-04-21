Karol G anuncia fechas de su 'Tropitour'; confirma fecha en Bogotá y más

La Bichota no se detiene y ha decidido que el 2026 y 2027 serán los años para pintar el mundo de purpurina y ritmos urbanos.

Tras dejar una huella imborrable en el festival Coachella, Karol G anunció oficialmente su nueva aventura global titulada "Viajando por el mundo, Tropitour", una gira que no solo es ambiciosa, sino que busca consolidarla como la reina absoluta de los estadios.

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Este viaje musical arrancará con toda la energía el próximo 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago.



Desde ese momento, la artista colombiana iniciará un recorrido que abarca más de 39 estadios en América y Europa, con la posibilidad de extenderse incluso hacia Asia.

Lo que hace especial a este anuncio es que Karol G se convertirá en la primera artista latina en llevar un tour de estadios por Europa dentro de una gira mundial.

El rugido de La Bichota en Estados Unidos La primera etapa del Tropitour se concentrará en territorio estadounidense durante todo el verano y otoño de 2026.

Ciudades como Toronto (29 de julio), Las Vegas (7 de agosto), Los Ángeles (14 de agosto) y Nueva York (17 de septiembre) ya se preparan para recibir un espectáculo renovado.

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La gira por EE. UU. cerrará con broche de oro en Texas y Florida, destacando presentaciones en Houston el 27 de septiembre y Miami el 2 de octubre.

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El esperado regreso a casa y Latinoamérica Para sus fans en el sur del continente, la espera terminará a finales de 2026.

El 4 de diciembre de 2026, el Estadio El Campín en Bogotá será el epicentro de una fiesta sin precedentes, donde se espera que Karol G presente oficialmente su nuevo material discográfico.

Pero Bogotá no está sola; la gira visitará Monterrey (6 de noviembre), Ciudad de México (13 de noviembre) y San José, Costa Rica (27 de noviembre) antes de cerrar el año.

El 2027 comenzará con fuerza en Quito, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, llevando el sabor del "Tropitour" a cada rincón.

Conquista total en Europa El verano de 2027 será el turno del viejo continente. La Bichota ha programado paradas icónicas en el Estadi Olímpic de Barcelona (3 de junio), el Santiago Bernabéu (ahora bajo el nombre de Riyadh Air Metropolitano en las fechas de Madrid para el 24 de junio) y recintos masivos en París, Londres y Ámsterdam.

Esta etapa europea promete ser un despliegue de escenografía inmersiva, siguiendo el éxito de su anterior "Mañana Será Bonito Tour", que movilizó a millones de personas.

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¿Hay posibilidad de que Karol G estrene álbum?

Las pistas están en el aire y los seguidores de la intérprete de "Provenza" ya tienen sus teorías. En un video promocional, se vio a la artista empacando maletas llenas de artículos festivos y utilería en tonos naranjas, muy al estilo de su reciente éxito "Tropicoqueta".

Sin embargo, un detalle en una maleta llena de escarcha plateada y morada ha disparado los rumores sobre un álbum titulado "Stay Focused and Extra Sparkly", un nombre que ya se había visto en sus camisetas durante los ensayos de Coachella.

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¡No te quedes sin tu lugar! Si quieres ser parte de esta experiencia, el tiempo corre. Los interesados deben registrarse en el sitio web oficial de la artista antes del 24 de abril para tener acceso a la información de venta.

La preventa exclusiva para fans iniciará el lunes 27 de abril, y se espera que, al igual que sus giras anteriores, las entradas vuelen en cuestión de minutos.

