Presentación de Karol G en Coachella 2026; envía fuerte mensaje a latinos: "Me paro duro"

La noche del 12 de abril de 2026 no fue una jornada cualquiera en Indio, California. El Festival Coachella, ese gigante de la música que lleva 27 años dictando qué es tendencia, finalmente se rindió ante el poder femenino de Latinoamérica.

Karol G se convirtió en la primera mujer latina en la historia en encabezar el cartel principal, un hito que, según sus propias palabras sobre el escenario, llegó con un sabor agridulce por lo mucho que tardó en concretarse.

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Desde el primer segundo, la "Bichota" dejó claro que no venía solo a cantar, sino a reclamar un espacio para toda su comunidad. Frente a una marea humana de 125.000 personas, la antioqueña apareció con una estética que ella misma bautizó como hot tropic.



Imaginen texturas vibrantes, brillos por doquier y flecos bordados con los colores de la bandera de Colombia que se movían al ritmo de sus caderas. No hubo espacio para la timidez; fue una explosión de identidad visual que gritaba orgullo desde cada costura.

El repertorio fue un viaje por sus éxitos más potentes, pero con un giro fresco. Abrió fuego con una leyenda sobre una mujer buscando su lugar en el mundo, para luego soltar la energía de "Latina Foreva", ese hit de su reciente álbum "Tropicoqueta" que puso a todos a bailar con una energía que recordaba a las mejores épocas de su compatriota Shakira.

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El escenario, transformado en cavernas de piedra, fue testigo de colaboraciones que encendieron la noche: desde la fuerza de Mariah Angeliq con "El Makinon" y el himno de "Mamiii" junto a Becky G, hasta un momento inesperado de nostalgia con Wisin, quien trajo los clásicos del reguetón como "Rakata".

Incluso hubo espacio para la melancolía con una nueva balada de desamor junto a Greg González, de Cigarettes After Sex.

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Pero más allá de la pirotecnia y el baile, el corazón del show fue un mensaje contundente para los latinos que residen en Estados Unidos.

En un contexto de alta presión por las políticas migratorias y redadas, la artista no se quedó callada.

"No tengan miedo, siéntanse orgullosos. Levanten esas banderas", exclamó mientras lucía los colores de su tierra. Fue un llamado a la resiliencia y a la unidad, recordándole a su gente que su cultura es bienvenida y necesaria.

Lo curioso es que este mensaje de apoyo total no fue sencillo de entregar. Se supo que el equipo de la cantante le había advertido sobre los riesgos de mencionar directamente a las autoridades migratorias (ICE), sugiriéndole que el silencio era el camino más seguro para proteger su estatus legal y su visa.

Sin embargo, Karol G decidió usar su plataforma de manera estratégica: sin meterse en líos legales directos, pero dejando claro que está firme por su comunidad.

Incluso antes de subir al escenario principal, la Bichota ya estaba moviendo su influencia. Promocionó un mercado de pulgas cercano al festival para impulsar marcas de emprendedores latinos, y su propio maquillador, Duván Foronda, estuvo aplicando brillo y "glitter" a las fans que se preparaban para verla.

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Fue una experiencia 360 donde el orgullo de las raíces fue el protagonista absoluto, cerrando con una versión de "Mi Tierra" de Gloria Estefan que hizo vibrar las fibras más profundas de los asistentes.

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