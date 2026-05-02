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Murió reconocido actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ en extrañas circunstancias; tenía 64 años

Familiares y colegas del actor pidieron apoyo económico a sus seguidores para cubrir los gastos funerarios y realizar las honras fúnebres.

Luis Alberto Riolobos perdió la vida a sus 64 años
Murió reconocido actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ en extrañas circunstancias; tenía 64 años
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de may, 2026

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Luis Alberto Riolobos, reconocido actor de exitosas producciones televisivas a sus 64 años de edad, el intérprete perdió la vida tras enfrentar una larga y compleja batalla contra una enfermedad degenerativa que le provocó quebrantos de salud.

La noticia fue confirmada oficialmente por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que a través de sus redes sociales lamentó profundamente la pérdida de su socio y envió condolencias a sus allegados. Luis Alberto Riolobos conocido como “Peco”, dejó una huella en la televisión mexicana.

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A lo largo de su carrera, se consolidó como un rostro recurrente en programas que conectaban con la audiencia mediante relatos cotidianos y problemáticas sociales, esto debido a que actúo en producciones como, "La rosa de Guadalupe", "El señor de los cielos", "Como dice el dicho", "El maleficio" y "Bienvenidos a la familia", entre otras reconocidos programas.

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De igual forma, sus seguidores lo recuerdan por su capacidad para dar vida a diversos personajes en estas producciones internacionales le permitió mantenerse activo dentro de la industria durante muchos años, ganándose el respeto de sus colegas, debido a la versatilidad que tenía en sus interpretaciones.

¿Cómo perdió la vida Luis Alberto Riolobos?

Durante los últimos años de su vida, el actor enfrentó un panorama médico sumamente difícil derivado de una enfermedad renal crónica. Ante esto se conoció que tuvo una condición se agravó considerablemente en los meses recientes, provocando complicaciones cómo una trombosis.

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Luis Alberto Riolobos requirió hospitalización constante e incluso llegó a estar intubado tras sufrir una recaída severa. Sin embargo, en la etapa final de su recuperación el artista optó por suspender su proceso de diálisis para someterse exclusivamente a cuidados paliativos, para manejar el dolor.

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La compleja situación económica y médica del actor movilizó a sus seres queridos, quienes organizaron campañas de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos especializados, dando respuesta al recaudar cerca de 992 mil pesos mexicanos, evidenciando el cariño de quienes lo conocieron.

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Finalmente, siguiendo la voluntad del propio actor, se solicitó a los asistentes acudir vestidos de blanco para despedirlo en una ceremonia privada. Con su partida, la televisión mexicana pierde a un intérprete constante cuyo legado permanecerá a través de sus múltiples personajes en la pantalla chica.

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