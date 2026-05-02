Revelan cronología de la muerte de exreina Carolina Flores: todo pasó en 29 minutos

Siguen apareciendo detalles del feminicidio de Carolina Flores, la joven de 27 años y exreina de belleza, tras revelarse los detalles de lo ocurrido dentro de su vivienda en el exclusivo sector de Polanco, Ciudad de México, esto gracias a la reconstrucción de los hechos por parte de la Fiscalía General de este país.

Durante la información de las autoridades, muestran a la suegra de la víctima, Erika María Guadalupe Herrera, presuntamente perpetró el ataque en apenas 29 minutos antes de emprender una huida internacional, que terminó con su captura en Venezuela, dos semanas después de lo ocurrido.

Puedes leer: Revelan dato clave que hundiría al esposo de Carolina Flores tras la captura de su madre



Las indagatorias y el análisis de cámaras de seguridad, los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril. Erika María, de 63 años, llegó al inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo a las 10:55 a. m., tras un largo viaje por tierra que habría iniciado días antes. De igual forma, en las grabaciones obtenidas, se escucha una conversación inicial aparentemente cotidiana entre la exreina y su suegra sobre el trayecto del viaje.



Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente en menos de media hora. A las 11:24 a. m., Carolina Flores recibió impactos de bala mortales mientras se encontraba en compañía de su bebé de ocho meses y su esposo, Además la "prueba reina" del caso es un video de vigilancia que registró no sólo los disparos, sino los gritos de la víctima y la posterior confrontación familiar.



¿Cuáles fueron las motivaciones para el ataque contra Carolina Flores?

Uno de los detalles más inéditos revelados por el periodista Carlos Jiménez es la frase que la sospechosa le habría dicho a su hijo, Alejandro Sánchez, esposo de Carolina, apenas un minuto después de los disparos.

A las 11:25 a. m., mientras el hombre cuestionó el acto de su madre en la habitación donde yacía el cuerpo, Erika María sentenció: “Tú eres mío y ella te robó”. Pese a este reclamó inicial, solo 19 minutos después, la mujer terminó abandonando el lugar con maletas y tomando un taxi.

Publicidad

Tras semanas de búsqueda, la cooperación internacional entre las autoridades mexicanas y de la República Bolivariana de Venezuela permitió la localización de Herrera en un sector exclusivo de Caracas. Según informes, la mujer no tenía un destino planeado y simplemente tomó el vuelo más próximo al aeropuerto, realizando una escala en Panamá antes de llegar a territorio venezolano.

Revelan foto de la suegra de Carolina Flores, prófuga por la muerte de la exreina Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Publicidad

Actualmente, Erika María Guadalupe Herrera se encuentra tras las rejas en Venezuela a la espera de ser extraditada a México para responder por el cargo de feminicidio contra Carolina Flores. Mientras tanto, el esposo de la modelo también está bajo el escrutinio de la opinión pública, tras revelarse que él mismo confesó el crimen de su madre, pero un día después de lo ocurrido.

Mira también: Descubren por qué el esposo de la exreina Carolina Flores ocultó el cuerpo por un día