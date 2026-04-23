Se conoce video del ataque contra la exreina de belleza; su suegra fue quien disparó

Continúan apareciendo detalles del fallecimiento de Carolina Flores, una reconocida ex reina de belleza de 27 años. El crimen ocurrió el pasado 15 de abril en un departamento de la calle Edgar Allan Poe, en Polanco, Ciudad de México. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el video del ataque contra ella por parte de Erika María Herrera, su suegra.

A lo largo de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa a Carolina Flores conviviendo en la sala con Erika; sin embargo, en un momento dado, la joven le da la espalda para ingresar a una habitación, es en ese momento cuando ella que mantenía las manos ocultas en sus bolsillos, la sigue y acciona un arma de fuego.

Pese a que en la grabación no se registra el momento del impacto, en el audio se alcanza a registrar una detonación, seguida de gritos y luego de otros cinco disparos más en una primera instancia. De igual forma, se conoció que la necropsia mostró que el cuerpo contaba con hasta 12 impactos; seis en la cabeza y los otros en el tórax.

Tras el ataque, el video muestra la llegada de Alejandro Sánchez, esposo de Carolina, quien con su bebé de ocho meses en brazos confronta a su madre. La respuesta de Erika fue escalofriante: “Nada, me hizo enojar... tú eres mío, ella no”.

Muere exreina de belleza a los 27 años; su esposo y su suegra, principales sospechosos Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Qué más se conoció del ataque contra Carolina Flores?

De acuerdo con las declaraciones de la mamá de Carolina Flores, Reyna Gómez Molina, los motivos detrás de este ataque habrían sido conflictos con su pareja, los cuáles los describió como "problemas comunes" entre nuera y suegra.

Al punto que ella llegó a mencionar qué Carolina "no le hacía de comer" a su esposo, situaciones que para la familia política escalaron hasta una posesividad extrema, como sugiere la frase captada en video: "tú eres mío, ella no". Además de que otros testimonios indican que supuestamente ella no le dejaba ver a su nieto.

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Sin embargo, otro dato que levanta sospecha es que Alejandro Sánchez notificó a las autoridades y a su suegra recién el 16 de abril, un día después de los hechos que se conocieron sobre el fallecimiento de Carolina Flores.

Ante las autoridades este llegó a mencionar que el retraso se debió al miedo de perder a su bebé; el hombre alegó que utilizó ese tiempo para poner a resguardo a la menor y grabar videos con instrucciones de cuidado en caso de ser detenido, además de que el menor fuera enviado a una casa hogar.

Actualmente, Erika María Herrera se encuentra prófuga de la justicia de Carolina Flores, esto mientras las autoridades manejan la situación como un feminicidio debido a la presión social y la evidencia de violencia de género implícita en el ataque.