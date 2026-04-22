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Fallece reconocida actriz de La Usurpadora en extrañas circunstancias; así la despidieron

La actriz participó en diversas producciones internacionales y se ganó el cariño de muchos televidentes; sin embargo, no tendrá velorio.

Karina Duprez perdió la vida a sus 79 años
Fallece reconocida actriz de La Usurpadora en extrañas circunstancias; así la despidieron
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

De nueva cuenta el entretenimiento latinoamericano se encuentra de luto, esto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Karina Duprez este miércoles 22 de abril de 2026, la artista tuvo una trayectoría que abarcó más de cinco décadas en el teatro, el cine y la televisión, murió a la edad de 79 años.

La noticia fue oficializada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organismo que lamentó profundamente la partida de su socia y envió condolencias a sus familiares y amigos, además recordaron todo lo que logró en su carrera y que gracias a su versatilidad se ganó el cariño de los televidentes.

Puedes leer: La llamada de Lina Marulanda a Iván Lalinde antes de fallecer; estaba disgustado con ella

Karina Julia Descalzo Guzmán, conocida artísticamente como Karina Duprez, nació el 23 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México y creció en un entorno profundamente ligado a las artes. Su debut profesional ocurrió a mediados de la década de los 60, destacando su participación en la versión de 1966 de la icónica telenovela 'Gutierritos'.

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¿Cómo fue la carrera de Karina Duprez?

A lo largo de su carrera, Karina Duprez se consolidó como uno de los rostros más reconocibles de la pantalla chica gracias a su participación en producciones como 'Mundo de juguete' (1974), donde interpretó a Matilde, y el fenómeno internacional 'Rosa salvaje' (1987), donde dio vida a María Elena Torres de Robles.

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Sin embargo, es recordada por su paso en la ‘Usurpadora', junto a Gabriela Spanic, y producciones como 'La fuerza del amor' y 'La venganza'. Además esta se destacó cómo una reconocida directora como en la producción de 'Sortilegio'.

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Karina Duprez formó parte de una de las familias más influyentes del espectáculo mexicano, esto debido a que fue hija de la legendaria primera actriz Magda Guzmán, quien falleció en 2015, y del actor Julián Duprez.

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De igual forma, se conoció que esta tradición continuó con su hija, la también actriz Magda Karina, y su nieto, el actor Chris Pazcal, consolidando así cuatro generaciones vinculadas a la industria del entretenimiento, siendo este último quien mediante sus redes sociales se pronunció sobre el fallecimiento de su abuela.

"Vuela alto, má. No sería el actor que soy hoy si no fuera por ti", esto en un carrusel de fotos donde se podría observar a esto, al punto que Pazcal la describió como una presencia llena de amor, fuerza y una lealtad incondicional que marcó su camino profesional.

De acuerdo con información de fuentes cercanas a la industria, la actriz dejó instrucciones precisas sobre sus servicios funerarios, indicando que no habrá velorio. Sus restos serán cremados este mismo 22 de abril y se tiene prevista una ceremonia religiosa en su memoria para el próximo sábado 25 de abril.

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