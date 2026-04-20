Hallan sin vida a reconocido actor de cine; su esposa lo encontró en casa

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Patrick Muldoon, actor y productor estadounidense, quien dio vida al icónico villano Richard Hart en la serie Melrose Place, murió el pasado domingo 19 de abril de 2026 a la edad de 57 años tras ser encontrado sin vida en su casa.

De acuerdo con los reportes oficiales, el actor falleció a causa de un paro cardíaco fulminante en su residencia de Beverly Hills, California. La noticia fue confirmada por su hermana, Shana Muldoon-Zappa. Además se conoció que Patrick Muldoon estaba con su familia cuando ocurrió esto.

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Se conoció que Muldoon por el medio TMZ compartía un momento cotidiano tomando café con su pareja, Miriam Rothbart. Poco después, el actor se dirigió a la ducha; al notar que tardaba más de lo habitual, ella entró al baño y lo encontró inconsciente en el suelo. A pesar de que los servicios de emergencia acudieron rápidamente e intentaron realizar maniobras de reanimación, este terminó perdiendo la vida en el lugar de los hechos.



El fallecimiento del actor tomó mayor relevancia debido a que solo dos días antes de su deceso, compartió en su cuenta de Instagram su entusiasmo por integrarse al elenco de la película Kockroach, un proyecto dirigido por Matt Ross y protagonizado por figuras como Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz.

"Estoy muy emocionado de ser parte de este increíble proyecto", escribió el viernes previo a su muerte, mencionando que el filme se estaba rodando en Australia. Además, de haber compartido imágenes con su familia en las festividades de pascua.

Hallan sin vida a reconocido actor de cine; su esposa lo encontró en la ducha Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Quién fue Patrick Muldoon?

Patrick Muldoon nació en San Pedro, California e inició su carrera mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California (USC), donde también destacó como jugador de fútbol americano. Sus primeros pasos en la actuación incluyeron participaciones en Who's the Boss? y un papel recurrente en Saved by the Bell.

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Sin embargo, sus papeles más recordados fueron como Austin Reed en la telenovela Days of Our Lives, personaje que interpretó en la década de los 90 y retomó años después y Richard Hart en Melrose Place, donde se consolidó como uno de los villanos más memorables de la televisión.

Al punto que logró tener más de 90 créditos actorales, Muldoon también exploró su faceta como productor ejecutivo en cintas como The Card Counter y Arkansas, y mantuvo una carrera musical como vocalista y guitarrista de la banda The Sleeping Masses.

Su partida dejó un vacío en Hollywood, especialmente entre la generación que creció con sus interpretaciones en la época dorada de las series juveniles y dramáticas de los 90. De igual forma, se conoció que el actor dejó tres proyectos pendientes de estreno como: Dirty Hands, Stay at Home y Pray for Me: Key to Freedom.