Número de la suerte de Martín Elías cayó en reconocida lotería; ¿volverá a caer?

Es sabido que en Colombia existe la devoción a las figuras del vallenato, al punto que en algunos casos los seguidores de unas figuras trasladan su admiración a la suerte y al azar, situación que ocurrió con Martín Elías, donde sus números de la suerte cayeron el sorteo de la Lotería de Cundinamarca del pasado 13 de abril, un día antes del aniversario del fallecimiento del artista.

Se conoció que el pasado 13 de abril, el sorteo de la Lotería de Cundinamarca arrojó una cifra que captó de inmediato la atención de los internautas y fanáticos del género: el número 1409, con la serie 025. Hecho que provocó la interpretación de esta cifra por parte de los admiradores de "El Terremoto" no se hizo esperar.

Puedes leer: VIDEO: así se enteró Martín Elías Jr. de la muerte de su padre, Martín Elías



Ante esto, la versión de los seguidores de Martín Elías afirman que el 14 corresponde al día de su muerte, mientras que el 09 simboliza los 9 años que se cumplen en este 2026 desde su partida.



Recordemos que Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz, falleció en pleno Viernes Santo, dejando un vacío inmenso en el folclor nacional. En especial debido a que en ese momento era considerado como una de las promesas del vallenato nacional.

¿Qué más se conoció de los números de Martín Elías?

Para este sorteo donde cayeron los números de Martín Elías, el premio mayor era de 2.000 millones de pesos colombianos. Además del premio principal, la lotería cuenta con diversas categorías que incluyen:

Publicidad

Mega Seco "el Tunjo de Oro": 300 millones de pesos.

Seco "la Guaca Secreta": 100 millones de pesos.

Varios secos adicionales que oscilan entre los 6 y 20 millones de pesos.

Puedes leer: Revelan último video de Martín Elías, antes de abordar la camioneta en la que murió

Cabe destacar que no es la primera vez que los seguidores de la dinastía Díaz reportan este tipo de eventos. Durante años, los fanáticos han utilizado combinaciones de fechas de nacimiento, muerte, números de tumba y lugares de origen tanto de Diomedes Díaz como de Martín Elías para apostar en chances y loterías.

Publicidad

Al punto se conoció que a finales de 2025, durante el aniversario de "El Cacique de la Junta", también se reportó que varios admiradores ganaron con combinaciones relacionadas con el ídolo, por lo cual, los seguidores de Martín Elías afirmaron que seguirán usando los números de este.

Mira también: Así se enteró Martín Elías Jr. de la muerte de su padre, Martín Elías