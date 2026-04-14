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VIDEO: así se enteró Martín Elías Jr. de la muerte de su padre, Martín Elías

En entrevista con Se dice de mí, el hijo de Martín Elías reveló cómo vivió el duro momento de enterarse de la muerte de su padre.

Martín Elías Jr cuenta como se enteró de la muerte de su papá
VIDEO: así se enteró Martín Elías Jr. de la muerte de su padre, Martín Elías
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de Se Dice de mí y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

La fecha del 14 de abril de 2017 quedó marcada como el día en el que el vallenato perdió a Martín Elías Díaz. Sin embargo, para una entrevista de Se dice de mí, su hijo Martín Elías Jr recordó cómo fue el momento exacto en que se enteró de la noticia, cuando apenas tenía 9 años de edad.

El artista recordó que se encontraba en Cartagena junto a Dayana Jaimes, esposa de su padre, su hermana y amigos cercanos, esperando el regreso de su papá, esto tras un concierto en Coveñas. Sin embargo, el joven relata que, al despertar esa mañana, un presentimiento lo invadió antes de saber la verdad.

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“Me despierto y lo primero que hago es pararme todo normal y veo a Dayana entrando... sentí eso como que nos miramos y una vaina así lenta y yo en mi inocencia dije: ‘aquí pasó algo’”, recuerda Junior sobre ese instante de incertidumbre.

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Ante esto, explicó que según él que le bastó observar los gestos de Dayana mientras hablaba por teléfono para entender la magnitud de la tragedia: “Cuando ella hacía así, yo de una vez supe que mi papá había muerto”. Y que tras enterarse de esto, subió a un cuarto y terminó tirando una lámpara al piso.

¿Cómo describió Martín Elías Jr a su papá?

Por otro lado, Junior recuerda a Martín Elías profundamente presente.Mi papá siempre que llegaba de giras, de lunes a jueves o que estaba en la casa, siempre era conmigo 24/7; esa era la vida de ese hombre”, afirma con nostalgia.

De igual forma, recordó que el artista aprovechó sus horas finales para caminar con él, comprarle una manilla y jugar en el hotel. “Llegamos al hotel y empezamos a jugar, yo tapaba con un balón... hacíamos gol, celebrábamos, nos abrazábamos, me cargaba... decía que nos amaba”, relató.

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Tras la muerte de su progenitor, Martín Elías Jr. Inicialmente se alejó de la música, al punto que buscó refugió en el fútbol, llegando a las inferiores del Atlético Nacional. No obstante decidió seguir con el legado de su papá.

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“Extraño a mi papá y siento que en tarima es la manera en la que yo me conecto con él y por eso quiero cantar, porque siento que es la manera en que tengo a mi papá vivo”, asegura con determinación, al punto que este 14 de abril de 2026, el artista compartió un emotivo mensaje con su papá.

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