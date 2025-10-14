Mamá de Martín Elías advirtió al cantante de su muerte; pudo haber salvado su vida

Ocho años después del accidente que le costó la vida al reconocido cantante de vallenato, Martín Elías Díaz, a la edad de 26 años, su madre, Patricia Acosta, ha compartido detalles de una advertencia que muchos interpretan como una dramática premonición.

Acosta, motivada por su profunda fe y su instinto maternal, relató la angustia que sentía por los riesgos a los que se exponía el artista, especialmente por su agitada agenda y los peligros en las carreteras.

La revelación de Acosta, compartida en años recientes, generó conmoción en el entorno del vallenato, ya que la advertencia se enfocó en dos puntos cruciales: la importancia del respeto familiar y religioso, y la prudencia en el camino.

Uno de los principales temores de Patricia Acosta radicaba en que Martín Elías se presentara durante la Semana Santa. La madre del artista explicó que su preocupación estaba arraigada en la tradición familiar y en la convicción de que estas fechas debían ser respetadas, recordando que su padre, el legendario Diomedes Díaz, nunca tocaba en la Semana Mayor.



Acosta relató que no solo advirtió a Martín Elías, sino también a su medio hermano, Rafael Santos, sobre los peligros de estos compromisos. En su testimonio, Acosta cuenta que le dijo a Martín Elías: “Le dije que si iba, no iba a regresar más, y así fue”.

Además de la preocupación religiosa, Acosta se mostraba inquieta por el alto ritmo de vida del cantante y la velocidad con la que se desplazaba constantemente por las carreteras para cumplir con su apretada agenda de conciertos. Acosta le insistió a su hijo que manejara con más prudencia y bajara la velocidad.

En medio de una conversación, la madre del artista lo confrontó por su falta de obediencia, un valor que, según ella, siempre trató de transmitir a sus hijos. Acosta, quien sentía un profundo dolor por sus hijos, le recordó a Martín Elías su vasta experiencia de vida y la tradición de su padre.

La frase central, que hoy resuena como una trágica premonición, fue el punto culminante de esa conversación:

“No me quieres prestar atención, pero te vas y no regresas más. Si tú no me escuchas a mí, vas a escuchar a Dios”.Acosta concluyó su relato con la dolorosa constatación del cumplimiento de su palabra:

“Y así fue. ¿Regresó o no regresó? Pa’ que respete. ¿Sabe por qué? A este pecho que le duele su hijo, a más nadie. Pero lo enseñé que tenía que hacer caso, obedecer y respetar. Entonces no me hizo caso”.

El fatídico desenlace ocurrió el 14 de abril de 2017. Martín Elías falleció tras un accidente automovilístico en la vía que conecta Tolú y San Onofre, Sucre, luego de ofrecer un concierto en Coveñas. La investigación del siniestro determinó que el exceso de velocidad fue uno de los factores determinantes.

El testimonio de Patricia Acosta, contado ocho años después, añade una capa emotiva y casi mística a la historia del joven cantante, manteniendo vivo el recuerdo de una de las voces más queridas de la Nueva Ola del Vallenato.

