Hija de Diomedes confronta a la viuda de Martín Elías: "Te dejaron por una moza”

Lily Díaz decidió romper el silencio y reveló comprometedores audios tras la filtración de una foto de su expareja, Evelio Escorcia, besándose con la viuda de Martín Elías.

Lily Díaz y Dayana Jaimes, imágenes de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: Imágenes tomadas de @dayanajaimes55 y @lilydiazg
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de oct, 2025