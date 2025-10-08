Hija de Diomedes confronta a la viuda de Martín Elías: "Te dejaron por una moza”

Continúa la polémica entre Dayana Jaimes, la viuda del cantante Martín Elías, y Betsy Liliana Díaz, hija del ‘Cacique de la Junta’, Diomedes Díaz. Dicho enfrentamiento escaló rápidamente en redes sociales, llevando a Lily Díaz a romper el silencio por primera vez sobre un supuesto caso de infidelidad de su exesposo, donde decidió exponer públicamente una serie de audios de WhatsApp comprometedores.

Todo esto arrancó a raíz de comentarios de usuarios en redes sociales sobre una supuesta infidelidad del exesposo de Lily, Evelio Escorcia, con Dayana Jaimes. Previamente se había difundido una fotografía de donde estaban ambos besándose, lo cual generó una ola de indignación en redes sociales.

Lily Díaz había decidido mantener silencio por amor al bienestar de sus hijos, priorizando su energía en la crianza de sus dos bebés tras una relación de más de diez años que finalizó hace unos meses. Sin embargo, una serie de mensajes recibidos por WhatsApp de parte de la viuda de Martín Elías la impulsaron a referirse al tema.

¿Qué fue lo que reveló Lily Díaz sobre Dayana Jaimes?

Por medio de sus redes sociales, Lily Díaz expuso los mensajes de voz donde Dayana Jaimes no solo se defiende, sino que también lanza frases ofensivas contra la hija de Diomedes Díaz, esto con relación a su estado civil y otros temas.

"Duélale a quien le duela siempre seré la viuda de Martin Elías y tú eres la que te dejaron por una moza, esa vas a ser tú. Deja de ser tan payasa". Otro audio refuerza este ataque, indicándole que se ubique y sea menos "ridícula y payasa", enfatizando la diferencia entre ambas: "Yo siempre, duélale al que se le dé la gana, siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz Acosta. Y tú eres la que te dejaron, te dejaron por una moza que tiene el papel de señora”.

Lily Díaz, al revelar los audios, también mencionó la supuesta hipocresía de Jaimes al ver su foto de perfil de WhatsApp: “La foto que la viuda de Martín tiene de perfil, tan linda y comiéndose al marido de la cuñada”.



¿Cómo respondió Dayana Jaimes a Lily Díaz?

Ante dicha revelación, Dayana Jaimes no tardó en responder, donde destaca rotundamente haberse metido en el matrimonio de Lily Díaz, asegurando que la hija del ‘Cacique’ “lo sabe muy bien” y que ella conoce a la persona que realmente interfirió en la relación, de la cual incluso “nació un hijo”.

Jaimes argumenta que se ganó la "rabia" y el "odio" de Lily Díaz. Y argumentó que la verdadera infiel es la hija de Diomedes Díaz, y comentó tener una lista con las personas en cuestión. Adicionalmente, comentó que ella interpondrá una denuncia por la publicación de sus datos personales.

Por su parte, el exesposo de Lily, Evelio Escorcia, se pronunció en redes sociales, rechazando lo hecho por Dayana Jaimes y declarando que “Aceptaré todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos”.

