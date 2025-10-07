Revelan último video de Martín Elías, antes de abordar la camioneta en la que murió

Ocho años después de la trágica muerte de Martín Elías, un nuevo video ha vuelto a conmover a sus seguidores. La grabación muestra los últimos minutos del cantante vallenato antes del accidente que le costó la vida aquel Viernes Santo, 14 de abril de 2017.

El artista, hijo de Diomedes Díaz, había ofrecido un concierto en Coveñas y se disponía a viajar hacia San Onofre, Sucre, junto a su equipo de trabajo. En el corto video, que se ha difundido nuevamente en redes sociales, se puede ver a Martín rodeado de fanáticos que le pedían fotos y saludos. Vestía de manera sencilla y lucía sonriente, sin imaginar que serían sus últimos momentos con vida.

Uno de los asistentes logró grabar al artista justo cuando se dirigía a su camioneta. Martín, con su carisma habitual, se detuvo por unos segundos, sonrió a la cámara y saludó efusivamente antes de subir al vehículo. Poco después emprendería el viaje que terminó en tragedia.



El siniestro se presentó en la vía que conecta Coveñas con San Onofre, a la altura del sector Aguas Negras. De acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito, el vehículo en el que viajaba el cantante se desplazaba a alta velocidad. El conductor, al intentar esquivar un hueco, perdió el control de la camioneta, que terminó volcándose violentamente.

El impacto fue tan fuerte que el cuerpo del artista salió expulsado del vehículo. De inmediato fue trasladado a la Clínica Santa María de Sincelejo, donde los médicos confirmaron que sufría un trauma craneoencefálico severo. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Martín Elías falleció pocas horas después de su ingreso.

Rolando Ochoa, su acordeonero y amigo cercano, ha relatado en varias entrevistas que estuvo con él durante esos momentos. Según su testimonio, fue el primero en reconocerlo tras el accidente y lo acompañó en el traslado al hospital. Ochoa recordó que Martín, aún consciente, pedía ayuda para los demás heridos, sin darse cuenta de que era él quien se encontraba más grave.

El último video con vida de Martín Elías

El video que circula actualmente fue grabado minutos antes de su salida del evento en Coveñas. Allí se puede apreciar la energía y sencillez del cantante mientras se despedía de sus fanáticos. Muchos de ellos, al ver las imágenes, han expresado su nostalgia por el artista que a sus 26 años ya se perfilaba como una de las figuras más destacadas del vallenato moderno.

En redes sociales, los mensajes de cariño no se han hecho esperar. Algunos seguidores lo recuerdan como “el terremoto musical”, un apodo que se ganó por su estilo alegre, su voz poderosa y la forma en que llenaba los escenarios. Otros lo consideran un heredero natural del legado de su padre, Diomedes Díaz, pero con una propuesta más fresca que conquistó a las nuevas generaciones.

Entre sus temas más recordados están ‘10 razones para amarte’, ‘El látigo’, ‘Cancelada de mi vida’ y ‘Al fin llegaste tú’, canciones que todavía son coreadas en fiestas y conciertos de vallenato.