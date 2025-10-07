Cercano a niña que cayó del piso 10 reveló detalles de su mamá: “La veía corriendo”

La comunidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, amaneció conmocionada este lunes 6 de octubre tras conocerse el fallecimiento de una niña de tres años y diez meses que cayó desde el piso 10 de un edificio residencial. El caso, ocurrido en horas de la mañana, es investigado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que busca establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud, la emergencia se registró hacia las 7:00 a. m., cuando una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) llegó al lugar para atender a la menor. La niña fue trasladada de inmediato al Hospital de Engativá, pero, a pesar de los esfuerzos médicos por reanimarla, falleció debido a la gravedad de las heridas causadas por la caída desde gran altura.

El comunicado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte detalló que el equipo médico activó los protocolos correspondientes y acompañó a los familiares tras el deceso. “La Subred Norte se solidariza con la familia y está en disposición de entregar la información que requieran las autoridades competentes”, indicaron.



Las primeras versiones apuntan a que la menor se encontraba sola en el apartamento al momento del accidente. Según lo revelado por Noticias Caracol, la madre de la niña habría salido minutos antes para realizar una diligencia, dejando a su hija dormida mientras esperaba la llegada de una cuidadora. Al regresar, fue informada de la tragedia que sacudió al conjunto residencial, ubicado en la transversal 112C #64D-97.

El CTI asumió la investigación y ya ha comenzado la recolección de testimonios y elementos que permitan establecer si hubo negligencia o alguna falla estructural que facilitara la caída. Mientras tanto, las autoridades locales han reforzado las recomendaciones de seguridad para prevenir hechos similares.

Fríos detalles del caso de la niña que cayó del piso 10 /Foto: Creada con IA (referencia)

Vecino describe cómo era la relación de la niña con su mamá

Entre los vecinos, el ambiente es de tristeza e incredulidad. Fernando Casas, residente del conjunto, habló con Citytv y recordó cómo era la relación entre la madre y su hija: “La señora salía constantemente a llevar a la niña al colegio, uno la veía corriendo en el diario vivir. Y se iba a su trabajo”.

Casas también aseguró que nunca notó señales de conflictos en la familia: “Nada, era una familia común y corriente. La señora se veía muy contenta con su hija, siempre estaban juntas. Es muy doloroso lo que ha pasado”.

La conmoción entre los residentes ha sido profunda. Algunos vecinos permanecen en los alrededores del edificio, expresando su solidaridad y consternación ante lo ocurrido. “Nos duele en el alma, hemos llorado ahí en el local. Los vecinos han estado ahí lamentando ese hecho, eso no se le desea a nadie”, agregó Casas.

Por su parte, la jefe del Grupo de Policía Comunitaria de Bogotá, Bibiana Valencia, hizo un llamado a los padres de familia para reforzar las medidas de seguridad en sus viviendas. “Es muy importante verificar que las ventanas y puertas queden bien cerradas si los menores de edad van a estar solos en casa. Además, deben tener comunicación permanente con sus padres o cuidadores responsables. Evitemos que los niños queden sin supervisión”, señaló.

Mientras las autoridades avanzan en las diligencias, el conjunto residencial permanece bajo observación y la familia de la menor recibe acompañamiento psicológico. La investigación continuará en las próximas horas con el objetivo de esclarecer lo sucedido y establecer posibles responsabilidades en este lamentable hecho que ha estremecido a Bogotá.