Mhoni Vidente lanzó predicción que podría sacudir al mundo; dio fecha de octubre

Octubre llegó con advertencias y predicciones que ya están dando de qué hablar. La astróloga cubana Mhoni Vidente aseguró que este mes estará cargado de energía “oscura” y de sucesos que podrían alterar el curso de varios países. Según explicó, los movimientos planetarios y el eclipse lunar del 31 de octubre serían señales de eventos intensos que impactarán al mundo entero.

Durante una de sus más recientes intervenciones en El Heraldo de México, Mhoni afirmó que este mes será uno de los más caóticos del año por la conjunción de tres factores: la alineación planetaria, la Luna llena y el eclipse lunar que coincidirán en Halloween. Según ella, este fenómeno no ocurre desde hace más de seis siglos y traería consecuencias impredecibles.

Puedes leer: Baba Vanga hace inquietante predicción para 2026 sobre la IA, ¿tomará el control?



“Hay algo oscuro. Va a ser el día de Halloween, 31 de octubre, pues es la primera vez después de 666 años que cae un viernes. Va a haber alineación de planetas y un eclipse lunar, además de Luna llena. Será el mes del diablo, va a ser el mes en cuestiones de atentados, cambios de regímenes, guerras o problemas bélicos”, aseguró la pitonisa, advirtiendo que no se tratará de un mes cualquiera.

Entre sus revelaciones más inquietantes, Mhoni señaló que la llamada “carta de la muerte” apareció en sus visiones, lo que simboliza el final de una etapa para una figura de gran poder en Estados Unidos. Según explicó, podría tratarse de alguien muy influyente del ámbito político o tecnológico. “La carta de la muerte presagia que alguien muy importante en Estados Unidos, en el medio artístico o a nivel mundial, podría sufrir un atentado o un problema fuerte que termine con su vida”, advirtió.

Publicidad

Lo que dijo Mhoni Vidente sobre el meteorito que caería

Además del eclipse y la alineación planetaria, Mhoni mencionó un fenómeno natural que, según ella, ocurrirá en territorio mexicano. Afirmó que un meteorito impactará el país el 21 de octubre, aunque aclaró que no tendrá consecuencias devastadoras. “Va a ser un mes fuerte también porque caerá el meteorito 21 de octubre en México”, indicó durante su participación en Reporte H, pidiendo calma a la población.

La astróloga también aprovechó para referirse a la situación internacional, asegurando que los conflictos actuales se intensificarán durante las próximas semanas. Según su lectura, el mundo estaría atravesando un ciclo de caos político y climático. “Ha sido un año muy fuerte desde que entró Donald Trump. Quiere ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia. Rusia seguirá aventando drones a Polonia o Dinamarca. Irán se anda juntando con Pakistán para sacar los misiles atómicos. Traemos una revoltura de mundo tremenda”, comentó.

Publicidad

Puedes leer: Astrólogo dice el candidato que nunca será presidente; sorprendió a muchos

Otro de los temas que destacó fue el impacto de los fenómenos naturales en distintas partes del planeta. Mhoni aseguró que habrá más lluvias, inundaciones y movimientos sísmicos importantes, recordando el reciente temblor en Indonesia que alcanzó los 7.3 grados. También habló de avistamientos extraños en el cielo, los cuales relacionó con los cambios climáticos y el movimiento de energías entre planetas.

“La Tierra está cambiando. Siguen las lluvias torrenciales, los aguaceros atípicos, los temblores… y además se han visto luces extrañas y objetos en el cielo que no son de este mundo. Todo tiene que ver con la energía del eclipse y el meteorito que viene el 21 de octubre”, puntualizó Mhoni Vidente.

