Tutorial de foto a video: el truco con Gemini para recrear el video de Ghostface

La tendencia de Ghostface en TikTok se volvió un fenómeno: cientos de creadoras están transformando una simple foto en un video ultra realista con inteligencia artificial. El concepto es claro: una chica baja de un carro convertible con estilo, mientras el misterioso personaje Ghostface aparece detrás de ella. Lo que pocos saben es que el truco se puede hacer fácilmente usando Gemini, la herramienta de Google que permite crear clips animados a partir de una sola imagen y un texto detallado (prompt).

En redes, el formato se volvió un símbolo de estilo cinematográfico. El video final suele mostrar a una joven segura, con una estética entre misteriosa y elegante, mientras la cámara se mueve como en una película de acción romántica. Si tú también quieres recrear el efecto desde una foto tuya, aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

¿Qué necesitas antes de crear tu video Ghostface?

Una foto tuya en buena calidad (preferiblemente de cuerpo completo y en buena iluminación). Acceso a Gemini o una herramienta similar que permita convertir texto en video. Un prompt bien escrito que detalle cada aspecto del video, desde el escenario hasta la vestimenta.



Cómo escribir el prompt perfecto

El secreto está en describir con detalle lo que quieres ver. Las chicas que están dominando la tendencia usan prompts extensos y cinematográficos, cuidando los movimientos, el ambiente y hasta el color del auto. Aquí tienes dos ejemplos que están arrasando en TikTok:

¿Qué necesitas antes de crear tu video Ghostface?

TEXTO PARA VIDEO PROMPT:

Video cinematográfico en formato vertical 9:16, ultra realista 8K. Una joven con sudadera negra oversize, minifalda blanca plisada, medias de red y botas negras altas camina confiada bajo la lluvia al atardecer. Lleva gafas de sol rectangulares y su largo cabello cobrizo ondulado cae suelto, moviéndose con el viento. Detrás de ella, Ghostface aparece con su máscara blanca y túnica negra, sosteniendo un paraguas. Gentilmente se acerca, la cubre con el paraguas para que no se moje, toma su mano y con calma abre la puerta del auto deportivo clásico rojo descapotable brillante que espera en la calle. El pavimento mojado refleja las luces naranjas de las casas, creando una atmósfera dramática, romántica e inesperada. Estilo cinematográfico, realista, movimientos de cámara fluidos y atmósfera de suspenso con un giro caballeroso.

Publicidad

Puedes leer: Prompt de Gemini: así puedes hacer tus fotos con Ghostface para Halloween y hacerte viral



PROMPT EN INGLÉS (para Gemini u otras IA compatibles):

The young woman in the foreground sits on the hood of a bright red sports car (probably a classic convertible). She projects a magical and confident vibe.

Outfit: Oversized black sweatshirt contrasting with a white pleated miniskirt, adding a modern, casual touch.

Socks and footwear: Black fishnet tights paired with tall black boots, giving her a rebellious and bold look.

Accessories: Rectangular black sunglasses add a cool and mysterious vibe, even though the scene takes place at sunset.

Expression and posture: With long wavy hair falling loosely, she tilts her head slightly, showing confidence and mystery.

Ghostface appears behind her, blending suspense and charm.

Publicidad

Cómo hacerlo en Gemini paso a paso

Abre Gemini y selecciona la función “Image to Video”. Sube tu foto (preferiblemente en formato vertical). Pega el prompt completo en el cuadro de texto. Configura la duración del video entre 10 y 20 segundos para un efecto cinematográfico fluido. Selecciona resolución 8K o 4K vertical (9:16) para un resultado óptimo en TikTok o Reels. Renderiza y revisa los movimientos de cámara. Puedes ajustar iluminación o atmósfera si el resultado no coincide con el tono que buscas.

Tip extra para destacar

Si quieres que tu video se vea aún más realista, usa filtros de luz cálida, efectos de lluvia o reflejos en el pavimento. En TikTok, las versiones más vistas son aquellas donde el auto rojo brilla y el personaje de Ghostface no se muestra de forma agresiva, sino más como un acompañante misterioso.