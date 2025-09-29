Prompt de Gemini: así puedes hacer tus fotos con Ghostface para Halloween y hacerte viral

El boom de la inteligencia artificial llegó hasta el Halloween y, como era de esperarse, Gemini está marcando la parada. La plataforma no solo se usa para crear imágenes estéticas o collages con artistas favoritos, ahora también es la clave detrás del nuevo trend de las fotos con Ghostface, un estilo que está arrasando en redes sociales como TikTok e Instagram.

El resultado es tan viral porque combina dos mundos opuestos: la estética dulce y soñadora de los años noventa con el toque inquietante del clásico personaje enmascarado. El contraste genera fotos irresistibles, perfectas para llenar el feed en octubre y, de paso, darle un aire creativo y diferente a tu perfil.

¿Qué son las fotos con Ghostface en Gemini?

La idea nació de la tendencia Y2K, muy de moda en internet. En este tipo de imágenes, el protagonista suele posar con atuendos brillantes, peinados con pinzas de mariposa y un entorno lleno de detalles noventeros: pósters en la pared, teléfonos de cable, maquillaje con brillos y luces cálidas. Todo parece un retrato glamuroso de revista… hasta que, al fondo, aparece Ghostface, medio oculto en una puerta o un rincón oscuro.

Ese contraste entre lo romántico y lo aterrador es lo que engancha. Lo mejor es que no necesitas un disfraz real ni una producción cinematográfica: con un buen prompt en Gemini puedes tener tu propia foto al estilo Y2K con Ghostface incluido.

Prompt de Gemini para Halloween: cómo crear fotos con Ghostface

Cómo hacer tus fotos con Ghostface en Gemini

El paso a paso es sencillo:



Define tu estilo: piensa en colores, ropa y ambiente. Mientras más detalles tengas en mente, más fiel será el resultado. Inspírate en revistas de moda de los 90: satinados, collares delicados, maquillaje brillante y tonos metálicos. Elige la herramienta: aunque hay varias IA de imágenes, Gemini se ha ganado la corona por su precisión y facilidad. Crea tu prompt: describe con detalle tu pose, la ambientación y dónde quieres que aparezca Ghostface. Entre más específico seas, más auténtica saldrá la foto. Juega con la edición: agrega un filtro granulado, ajusta la luz para que parezca de noche o ilumina apenas al personaje en el fondo. Ese contraste es el secreto del éxito.

Prompt para tus fotos con Ghostface en Halloween

Aquí tienes un ejemplo que puedes adaptar a tu estilo:

"Crea una foto mía en un retrato estilo Y2K, recostada sobre una sábana de satén rosa brillante mientras sostengo un teléfono grande con cable de los años 90 en una pose pensativa. Llevo pinzas de mariposa doradas en el cabello, joyas delicadas y un maquillaje con brillo de labios marrón. La habitación debe estar decorada con pósters de estilo noventero y una lámpara de luz tenue. A mi lado hay un tazón de palomitas y revistas de moda. Ghostface debe aparecer detrás de mí, de pie en la puerta de un pasillo oscuro, apenas iluminado."

Con un prompt así de detallado, Gemini generará imágenes que parecen sacadas de un póster retro de terror mezclado con glamour juvenil.

La ventaja es que puedes personalizar todo: cambia la ropa, la paleta de colores o la pose, y tendrás tu propia versión del trend. Lo importante es mantener la vibra noventera y dejar que Ghostface aparezca de manera inesperada.