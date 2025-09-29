Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
SUBSIDIO DE ARRIENDO
WESTCOL FRENA A YINA CALDERÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / Prompt de Gemini: así puedes hacer tus fotos con Ghostface para Halloween y hacerte viral

Prompt de Gemini: así puedes hacer tus fotos con Ghostface para Halloween y hacerte viral

Con Gemini puedes unirte al trend de Halloween y hacer fotos únicas con Ghostface. Aquí te mostramos cómo lograrlo con un prompt completo y fácil de usar.