Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
POPULAR AL PARQUE 2025
¿HEREDERO TIENE CÁNCER?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / Prompt para fotos estilo estudio fotográfico en Gemini: PASO A PASO

Prompt para fotos estilo estudio fotográfico en Gemini: PASO A PASO

Descubre el prompt ideal para que tus fotos generadas con Gemini luzcan como tomadas en un estudio fotográfico profesional. Guía paso a paso para resultados realistas y optimizados.