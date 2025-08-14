Infidelidad y horóscopo... la IA revela qué signo zodiacal engaña más a su pareja

Mediante la astrología, el ser humano ha intentado comprender su propia personalidad durante muchos siglos en especial para definir las acciones, el comportamiento y hasta el futuro de las personas.

Sin embargo, a este análisis se unió la inteligencia artificial (IA), donde propone un signo zodiacal el cual puede tener predisposición a ser infiel en su vida.

Puedes leer: ¿Qué genios históricos comparten tu signo zodiacal? Descúbrelo y conecta tu intelecto

Recordemos que mediante el signo zodiacal se ha intentado definir diferentes aspectos del comportamiento humano en especial las tendencias a ser infieles, esto sin tener pruebas verídicas, por otro lado, la IA con base a un análisis de datos puede encontrar un patrón social a esto, por lo cual un grupo de desarrolladores especializados en aprendizaje automático procesó datos de miles de perfiles anónimos de aplicaciones de citas, foros de relaciones y encuestas globales en redes sociales.



¿Cuál es el signo zodiacal más infiel según la IA?

El objetivo del estudio era descubrir si existía alguna coincidencia entre algún signo zodiacal y las diferentes pruebas de infidelidad. Por lo cual, después de un análisis de millones de entradas mostró que el signo astral más mencionado por el resultado de la IA fue el Géminis.

Según el informe de IA, este signo representa un alto porcentaje de menciones en plataformas donde se discuten o se confiesan episodios de infidelidad, en especial con las frases de “me sentía atrapado”, “necesitaba algo nuevo” o “solo quería una conexión sin compromiso” asociadas con Géminis.

Publicidad

Dichas frases son encontradas en diferentes redes sociales, sino también en foros de psicología, encuestas en línea y aplicaciones donde los usuarios comparten experiencias anónimas, así mismo, la IA comentó que estos episodios con Géminis no ocurren por malicia, sino más que todo por curiosidad y la sensación de aburrimiento o hasta una necesidad de tener un estímulo emocionante.



¿Qué otros signos zodiacales aparecen en este listado?

Sumado a Géminis, los signos astrales que lo siguen según este estudio son Sagitario y Acuario, el primero se debe a su ambición de ser un espíritu libre y su odio a tener cualquier tipo de atadura, por otro lado, el segundo tiene una visión de independencia y poco convencional del amor.

Puedes leer: Tres signos del zodiaco que recibirían gran suma de dinero en agosto: lotería o herencias

Publicidad

Contrario a esto, los signos de Tauro, Cáncer y Capricornio se destacan por la lealtad, necesidad de estabilidad y compromiso con los vínculos emocionales, por lo cual, se encuentran en la escala más baja del ranking de infidelidad.

Finalmente, el estudio arrojó que estos patrones no buscan determinar el destino de nadie, sino como la astrología puede ser una herramienta simbólica y también todos tienen un libre albedrío el cual permite que cada persona pueda definir su manera de comportarse en sus relaciones intrapersonales.

Mira también: Horóscopo 2025: GÉMINIS y CÁNCER | Marluz revela tu destino | Ángel, Piedra y Número de la Suerte