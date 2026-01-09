Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Cantabas 'La Mini' de Ryan Castro sin conocer su verdadero significado; polémica frase

Cantabas 'La Mini' de Ryan Castro sin conocer su verdadero significado; polémica frase

Todo el mundo está coreando 'La Mini', pero muy pocos saben el contexto de esta canción y la polémica frase que esconde. Este detalle te hará ver la canción con otros ojos.

Ryan Castro, cantante colombiano
Cantabas 'La Mini' de Ryan Castro sin conocer su verdadero significado
Foto: Redes de Ryan Castro
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 9 de ene, 2026

Seguramente has escuchado o bailado al ritmo de "Tú tiene' un feeling que parece a Riri / Si le alzo esa mini', a ella le da calor, ay, no". Esta frase de Ryan Castro se ha convertido en un himno absoluto en plataformas como TikTok, acumulando millones de reproducciones y videos de usuarios imitando el pegajoso paso.

Sin embargo, detrás de este éxito existe una confusión que involucra al círculo más íntimo del género urbano y que ha dejado a los fanáticos encantados por la inocencia de su protagonista.

Puedes leer: La canción de Shakira volvió a perseguir a Piqué y desató revuelo en plena calle

El pequeño Río, hijo del astro colombiano J Balvin y la modelo Valentina Ferrer, se convirtió en el centro de atención al creer que su "tío" Ryan —como le dice de cariño al artista— lo estaba mencionando directamente en la canción.

Dado que en su entorno familiar al niño se le llama cariñosamente “Riri”, el pequeño no pudo evitar reaccionar al escuchar su apodo en medio de un éxito mundial.

La situación escaló a niveles virales cuando Valentina Ferrer compartió en sus redes sociales la divertida molestia de su hijo.

Según los relatos compartidos en TikTok, Río se puso "bravo" con Ryan Castro porque, según su interpretación, el cantante decía que él tenía calor.

Con la lógica implacable de un niño, Río le reclamó a su tío asegurando con firmeza que él no sentía ningún calor, lo que generó una ola de comentarios cargados de humor y ternura por parte de los internautas.

Puedes leer: Canción decembrina que nos emparranda pero habla del hallazgo de un cuerpo

¿A quién se refiere Ryan Castro con 'Riri' en su canción 'La Mini'?

Ante la confusión generalizada y el tierno reclamo de su sobrino postizo, el propio Ryan Castro tuvo que salir a aclarar la situación en TikTok.

Aunque para Río la canción habla de él, el artista explicó que cuando menciona a "Riri", se refiere en realidad a la superestrella internacional Rihanna, haciendo alusión a su estilo y carisma inconfundibles. A pesar de la aclaración técnica, para el público la versión de Río es mucho más entretenida.

¿Quién es 'Riri' de la canción 'La Mini' de Ryan Castro?
¿Quién es 'Riri' de la canción 'La Mini' de Ryan Castro?
Foto: Redes sociales de Ryan Castro

Esta anécdota no es más que el reflejo de la profunda unión que existe entre las familias de los artistas. Recientemente, el Barclays Center de Nueva York fue testigo de esta complicidad cuando Río acompañó a Ryan Castro en la apertura de su espectáculo ante más de 13,000 personas.

Caminando de la mano del cantante, el pequeño demostró una confianza absoluta, mientras su madre relataba cómo el niño se emocionaba al ver a "los amigos de su papá" trabajando con su "tío".

La lealtad entre J Balvin, Valentina Ferrer y Ryan Castro es tan sólida que los seguidores han bautizado a Río como el verdadero "manager" o "director" de las carreras de ambos.

Incluso, algunos usuarios bromearon diciendo que conocieron al "tío Ryan" gracias a "Godzilla", que es el juguete favorito del niño y el apodo que el cantante suele usar en redes.

Mira también: Nos fuimos bien puestos pa’ ver a Ryan Castro en Bogotá, pero al final… ¿apareció?

