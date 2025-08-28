Letra completa de 'Apodo', dolorosa canción de Ryan Castro y Grupo Frontera

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Una de las colaboraciones más esperadas es la que une por primera vez a Ryan Castro y Grupo Frontera en el tema "Apodo". Producida por el célebre Edgar Barrera y coescrita por Barrera, Castro y Andrés Jael Correa Ríos, esta pieza es un puente entre géneros.
Puedes leer: Letra completa y video oficial de Bésame, canción de Alejandro Sanz y Shakira
Grupo Frontera aporta sus características melodías norteñas modernas, que se entrelazan con los ritmos caribeños de reggae de Ryan Castro, creando un sonido relajado y divertido.
Sin embargo, la lírica cuenta una historia triste: la de una relación donde no hubo amor ni respeto. El coro, pegadizo pero lleno de pesar, encapsula esta paradoja: "No duele verte con otro hombre/ Duele que a este amor tú le pusiste otro nombre ... una aventura, el error de tu vida".
El videoclip, filmado en McAllen, Texas, captura la innegable química y alegría de ambos artistas.
Está cabrón que para ti sea nada lo que pa' mí fue algo
Bien poquito te valgo
Porque le pusiste apodo a este amor de nosotros
Cuando te lo di todo
Casi nos casamos en Londres
Pero tú esa historia la escondes
No duele verte con otro hombre
Duele que a este amor tú le pusiste otro nombre
Casi algo, una locura
Un polvito, una aventura, el error de tu vida
El mismo que en las noches encima le decías
"Mi amorcito", "cariñito"
Vida mía, qué rico te lo hacía
Pa hablar mal, mejor no hablemos
Por si un día me extraña' y volvemos
A querer a nadie se obliga
Si se va, Dios me la bendiga
Tú no tiene' amiga', tú tiene' enemigas
Te hablan mal y al DM me tiran
Los amores se vienen y van
Siempre vuelven, como un bumerán
Esta historia duró un par de meses
Y ahora dice que no fuimos nada
Chao, como mejore lo que de mí has hablao
Si era pa jugarme, hubieras avisao
Tantas veces nos comimos
Es imposible que solo haya sido
Casi algo, una locura
Publicidad
Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Así es la letra de la canción más famosa de Altafulla: "Amigos nada más"
Un polvito, una aventura, el error de tu vida
El mismo que en las noches encima le decías
"Mi amorcito", "cariñito"
Vida mía, qué rico te lo hacía
Pa' hablar mal, mejor no hablemos
Por si un día me extraña' y volvemos
Y esto es Grupo Frontera
Y el compa Ryan Castro, pa'
Casi algo, una locura
Un polvito, una aventura, el error de tu vida
El mismo que en las noches encima le decías
"Mi amorcito", "cariñito"
Vida mía, qué rico te lo hacía
Pa' hablar mal, mejor no hablemos
Por si un día me extraña' y volvemos
Publicidad