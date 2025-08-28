Letra completa de 'Apodo', dolorosa canción de Ryan Castro y Grupo Frontera

Una de las colaboraciones más esperadas es la que une por primera vez a Ryan Castro y Grupo Frontera en el tema "Apodo". Producida por el célebre Edgar Barrera y coescrita por Barrera, Castro y Andrés Jael Correa Ríos, esta pieza es un puente entre géneros.

Puedes leer: Letra completa y video oficial de Bésame, canción de Alejandro Sanz y Shakira

Grupo Frontera aporta sus características melodías norteñas modernas, que se entrelazan con los ritmos caribeños de reggae de Ryan Castro, creando un sonido relajado y divertido.



Sin embargo, la lírica cuenta una historia triste: la de una relación donde no hubo amor ni respeto. El coro, pegadizo pero lleno de pesar, encapsula esta paradoja: "No duele verte con otro hombre/ Duele que a este amor tú le pusiste otro nombre ... una aventura, el error de tu vida".

El videoclip, filmado en McAllen, Texas, captura la innegable química y alegría de ambos artistas.

Letra completa de 'Apodo' de Ryan Castro y Grupo Frontera

Está cabrón que para ti sea nada lo que pa' mí fue algo

Bien poquito te valgo

Porque le pusiste apodo a este amor de nosotros

Cuando te lo di todo

Casi nos casamos en Londres

Pero tú esa historia la escondes

No duele verte con otro hombre

Duele que a este amor tú le pusiste otro nombre

Casi algo, una locura

Un polvito, una aventura, el error de tu vida

El mismo que en las noches encima le decías

"Mi amorcito", "cariñito"

Vida mía, qué rico te lo hacía

Pa hablar mal, mejor no hablemos

Por si un día me extraña' y volvemos

A querer a nadie se obliga

Si se va, Dios me la bendiga

Tú no tiene' amiga', tú tiene' enemigas

Te hablan mal y al DM me tiran

Los amores se vienen y van

Siempre vuelven, como un bumerán

Esta historia duró un par de meses

Y ahora dice que no fuimos nada

Chao, como mejore lo que de mí has hablao

Si era pa jugarme, hubieras avisao

Tantas veces nos comimos

Es imposible que solo haya sido

Casi algo, una locura

Publicidad

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Así es la letra de la canción más famosa de Altafulla: "Amigos nada más"

Un polvito, una aventura, el error de tu vida

El mismo que en las noches encima le decías

"Mi amorcito", "cariñito"

Vida mía, qué rico te lo hacía

Pa' hablar mal, mejor no hablemos

Por si un día me extraña' y volvemos

Y esto es Grupo Frontera

Y el compa Ryan Castro, pa'

Casi algo, una locura

Un polvito, una aventura, el error de tu vida

El mismo que en las noches encima le decías

"Mi amorcito", "cariñito"

Vida mía, qué rico te lo hacía

Pa' hablar mal, mejor no hablemos

Por si un día me extraña' y volvemos



Video oficial de Apodo, canción de Ryan Castro con Grupo Frontera