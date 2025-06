Letra completa y video oficial de Bésame, canción de Alejandro Sanz y Shakira

En menos de una semana desde su estreno, la canción Bésame, que une nuevamente a Shakira y Alejandro Sanz, ya seperfila como uno de los momentos musicales más impactantes del año.

Esta balada, impregnada de sensibilidad y emoción, ha escalado velozmente en las listas de reproducción de plataformas digitales, consagrándose como un fenómeno del pop latino actual.

El tema simboliza mucho más que una colaboración: es el esperado reencuentro de dos voces que han marcado una época. Desde “La Tortura” (2005) hasta “Te lo agradezco, pero no” (2007), la alianza creativa entre la artista colombiana y el cantautor español ha sido sinónimo de éxito, química y autenticidad.

Ahora, casi dos décadas después, regresan con una propuesta que vuelve a poner en primer plano esa conexión musical tan singular que comparten.

Esa sintonía volvió a cobrar vida de forma especial durante el concierto que ofreció Shakira en el Kaseya Center de Miami, el pasado sábado. En un momento cargado de emoción, la intérprete interrumpió su show para dedicar unas palabrasa Sanz, quien se encontraba entre el público:

“Lo más bello que ha parido España después de mis hijos”, expresó Shakira, generando una ovación inmediata por parte de sus seguidores.

El gesto no quedó sin respuesta. Poco después, Alejandro Sanz tomó sus redes sociales para dedicarle un mensaje igualmente emotivo:

Shakira y Alejandro Sanz desatan suspiros en Miami Foto: Redes sociales

“Existen noches que el universo repite a propósito. Porque algunas historias merecen una segunda, tercera, cuarta e infinitas tomas… y siempre serán igual de mágicas. Y la única culpable de este hechizo, mi Shaki, siempre única. Lo mejor, sin duda, que ha parido Colombia".

Estas palabras sellan una amistad que ha superado la fama, el paso del tiempo y los escenarios. Los fanáticos no tardaron en convertir este intercambio en tendencia global, celebrando la autenticidad de una relación que trasciende lo profesional.

Letra completa de Bésame, canción de Alejandro Sanz y Shakira

Te digo la verdad (uh)

Si la vida es bonita, tú y ellas son tan parecidas

Al final, no me atrevo a dejar que el destino decida

Si existe algún riesgo de verme sin ti, yo no quiero apostar, hum

Te aviso desde ya

Por si no lo notaste, hace tiempo esto ya no es broma

Ni con todo el café de Colombia, me quito tu aroma

A tu boca, perdona, pero me quiero pegar

Te quieres pegar

No lo pienses tanto y bésame

Que se acaben los misterios

Bésame de una vez

Cero miedo, vamo' en serio pa' adelante

A quien le duela, que se aguante

Ya no tienes que ir atrás, mejor ven, pásate al volante

No lo pienses tanto y bésame

Que se acaben los misterios

Bésame de una vez

Cero miedo, vamo' en serio pa' adelante

A quien le duela, que se aguante

Ya no tienes que ir atrás, mejor ven, pásate al volante, ah

Ah-ah

Ah-ah

Uh-uh-uh

Te escribí esta canción y una lista de cosas pendientes

La primera es hacerte el amor con carácter urgente

La segunda, quedarme pa' siempre

La tercera es como la primera

Hum, pero más urgentemente

Todo lo que quiero, lo quiero contigo

Si tú eres mi reina, gano al ajedrez

Quiéreme sin pena, no hay nada contigo

Por dentro y por fuera, soy como me ves, amor

Me haces mejor

¿Qué más te digo?

Mira, vámonos

No lo pienses tanto y bésame

Que se acaben los misterios

Bésame de una vez

Cero miedo, vamo' en serio pa' adelante

A quien le duela, que se aguante

El amor no es pasajero

Cuando vamos al volante

Ah

La otra noche, soñé contigo

La otra noche, soñé contigo

Que me estaba muriendo 'e frío

Me calentó tu mirada

La otra noche, soñé contigo

La otra noche, soñé contigo

Que me estaba muriendo 'e frío

Me calentó tu mirada

Bésame

Que se acaben los misterios

Bésame de una vez

Cero miedo, vamo' en serio pa' adelante

A quien le duela, que se aguante

Ya no tienes que ir atrás, mejor ven, pásate al volante

Ah-ah, ah-ah

Ah-ah, ah-ah

Ah-ah, ah-ah

Ah-uh

Video oficial de Bésame, canción de Alejandro Sanz y Shakira