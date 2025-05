Letra completa de 'Latina Foreva', nueva canción de Karol G; desató polémica

Karol G estrena ‘Latina Foreva’, un reggaetón que abre las puertas a unanueva etapa musical tras el éxito de Mañana Será Bonito.La canción, con un ritmo pegajoso y un mensaje que algunos interpretan como feminista, ha encendido tanto la pista de baile como el debate digital.

Más allá de ser un simple agradecimiento a sus seguidores, Latina Foreva se presenta como una declaración de identidad y orgullo latino.

Con su característico estilo vibrante y lleno de sabor, Karol G celebra su trayectoria y se proyecta hacia un futuro artístico “más mágico y lleno de sazón latino”, como lo describen sus propios canales oficiales.

Sin embargo, no todo ha sido aplausos. El videoclip, que muestra a mujeres en trajes de baño esquiando entre escenas de alta carga visual y sensual, ha despertado críticas de usuarios en redes sociales. Muchos señalan que el contenido perpetúa estereotipos reductores sobre las mujeres latinas.

A pesar de las críticas, también hay una corriente fuerte de apoyo. Fans de Karol G han salido en su defensa, afirmando que la artista está en su derecho de expresarse como quiera y que, al final del día, “es solo música para disfrutar y bailar”.

Karol G, cantante colombiana Foto: Instagram @karolg

Video oficial de Latina Foreva de Karol G

Latina Foreva de Karol G, letra completa

Uh, yeah

Él me estaba presionando y yo le dije: "Deja que fluya"

Ya me estaba posteando, shh, papi, deja la bulla

Aunque estemos perreando, no creas que voy a ser tuya

Mm

Ey

Ahora todos quieren una colombiana

Una puertorriqueña, una venezolana

Una Domi' que lo mueva rico, mm

Y que lo prenda desde la mañana

No me decidía y a todas las invité

Son tremendas mamis, todas tienen qué pique

Teta y nalga, te-teta y nalga

Teta y nalga, te-teta y nalga

Esa curva no la tiene ni la NASCAR

Esos planetas no los conoce la NASA

Teta y nalga, te-teta y nalga

Teta y nalga, te-te-te-te-te—

Qué chimba, 'tá buena la fiesta con ellas

Mamacitas foreva, me quedo con mis nenas

Latinas (Ey), 'tá buena (Oh) la fiesta con ellas

Mamacitas (Ey) forever (Oh), pa' que tenga este sabor toca que vuelva y nazca

Uh, tú que estabas pensando

Que me iba esta noche contigo

Te estás equivocando

Esta noche juego para el otro equipo

Pa' comerme agrandado ese combito (Uh)

Todas queríamos saoco al piso (Uh)

Todas nos dimos saoco al piso

Siempre que hay perreo llaman la patrulla

Porque aquí las babies ladran y maúllan

Si me emborracho, la culpa es mía

Si estás celoso, la culpa es tuya

No me decidía y a todas las invité

Son tremendas mamis, todas tienen qué pique

Teta y nalga, te-teta y nalga

Teta y nalga, te-te-te-te-te—

Qué chimba, 'tá buena la fiesta con ellas

Mamacitas foreva, me quedo con mis nenas

Latinas, 'tá buena la fiesta con ellas

Mamacitas forever, pa' que tenga este sabor toca que vuelva y nazca

Pa' que tenga este sabor toca que vuelva y nazca (Ey, oh)

Son caprichosas porque no hay quién las complazca (No hay quién las complazca)

Why does everybody ask me if I'm Latina? Isn't it obvious?

Latina mami

