Magis TV en Colombia: la verdad sobre cómo seguir usándola sin riesgos

Desde hace tiempo, Magis TV no está disponible en Colombia debido a un bloqueo ordenado por la justicia. Las autoridades exigieron a proveedores de telefonía bloquear las IPs y URLs de la plataforma, dejando fuera de servicio a todos los usuarios. Además, uno de sus principales distribuidores fue condenado a pagar una indemnización millonaria por retransmitir contenido sin licencia.

Algunos usuarios han intentado acceder usando VPNs para cambiar su ubicación virtual al exterior. Aunque técnicamente es posible, esta práctica implica riesgos legales importantes. Además, Magis TV tiene antecedentes de software malicioso que podría comprometer datos personales, la cámara, la geolocalización y archivos privados.



Alternativas legales y seguras a Magis TV

Afortunadamente, existen varias opciones legales y gratuitas que permiten disfrutar de entretenimiento sin exponerte a sanciones ni a malware. Entre ellas se destacan:

Pluto TV: ofrece canales en vivo y contenido bajo demanda con publicidad. No requiere registro y está disponible en múltiples dispositivos.

ofrece canales en vivo y contenido bajo demanda con publicidad. No requiere registro y está disponible en múltiples dispositivos. Tubi: amplia biblioteca de películas y series con anuncios, respaldada por Fox y disponible en tiendas oficiales.

amplia biblioteca de películas y series con anuncios, respaldada por Fox y disponible en tiendas oficiales. Vix: plataforma hispana con contenido en español, gratuita con publicidad y accesible desde distintos dispositivos.

Estas aplicaciones funcionan de manera segura porque cuentan con licencias legales, no solicitan información bancaria y se encuentran en tiendas oficiales, reduciendo así los riesgos de malware o software dañino.

Aunque algunas personas puedan usar VPNs para intentar acceder a Magis TV, esta práctica no es recomendable por los riesgos legales y de seguridad asociados. Lo más prudente es optar por plataformas legales que garanticen entretenimiento gratuito sin comprometer tu información o tu dispositivo.