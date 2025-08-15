Así puedes saber la ubicación en tiempo real de una persona con el número de teléfono

La ubicación en tiempo real desde el celular ha dejado de ser una simple función para convertirse en una herramienta clave para la seguridad personal.

Tanto en Android como en iPhone, es posible saber con exactitud dónde se encuentra un usuario siempre con su consentimiento utilizando aplicaciones populares como WhatsApp, Google Maps o Instagram.



Estas funciones, integradas de forma predeterminada en los sistemas operativos y en las apps de mensajería más utilizadas, han cambiado la forma en que las personas comparten su ubicación. Hoy en día, permiten brindar respuestas rápidas en situaciones del día a día o emergencias.

Padres, amigos y personas de confianza pueden ver la ubicación de un usuario en tiempo real si ambos lo permiten, lo que representa una capa adicional de seguridad y tranquilidad.

Una vez compartida, la ubicación aparece directamente en el chat, sin que sea necesario instalar aplicaciones adicionales de mapas. Además, no es preciso ingresar el número de teléfono manualmente, ya que la conexión entre los usuarios se hace desde la lista de contactos en la app.



Cómo compartir la ubicación en tiempo real con Google Maps

Google Maps permite enviar la ubicación actual, asociarla a un número de teléfono y decidir con quién se quiere compartir. El proceso se inicia desde el perfil del usuario dentro de la app, donde se debe elegir la opción "Compartir ubicación" y seleccionar el contacto que recibirá la información.

Es posible compartir mediante un número vinculado a una cuenta de Google o mediante un enlace enviado por mensaje, correo electrónico o aplicaciones como WhatsApp. Es importante que ambos usuarios tengan conexión a internet para que esta función funcione correctamente.

La herramienta permite definir por cuánto tiempo estará activa la ubicación compartida y da la opción de cancelarla en cualquier momento. Su flexibilidad es especialmente útil cuando se necesita enviar la ubicación a través de distintas plataformas o a personas que usan diferentes apps de mensajería.



Cómo compartir la ubicación exacta desde Instagram

Instagram también permite enviar una ubicación a través de sus mensajes directos, aunque esta función todavía no es muy conocida. Para usarla, se debe entrar al chat, tocar el ícono de agregar contenido y luego elegir "Ubicación".

Después de confirmar que la dirección es correcta, se puede compartir. Por motivos de privacidad, esta información solo estará disponible por 59 minutos, luego de los cuales el acceso se desactiva automáticamente.

Si se desea dejar de compartir antes de que termine ese tiempo, se puede cancelar directamente desde el mismo chat. Esta función mejora la privacidad al permitir definir tanto el tiempo como el destinatario que recibirá la ubicación.

